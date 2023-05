Vanquis Banking commence l'année sur une note positive et vise la croissance

Vanquis Banking Group PLC - Prêteur basé à Bradford, en Angleterre - Déclare qu'au premier trimestre 2023, ses activités continuent d'être conformes aux attentes. Pour l'avenir, le groupe se concentrera sur le maintien d'une qualité d'actifs et de rendements ajustés au risque élevés. Malcolm Le May, directeur général, déclare : "Le groupe a connu un début d'année positif. Notre position concurrentielle solide, soutenue par l'accès du groupe aux marchés des capitaux et du financement, est encore renforcée par notre repositionnement stratégique en tant que groupe bancaire spécialisé, axé sur les clients des marchés du crédit à coût moyen et à faible risque."

En mars, Vanquis a annoncé un bénéfice avant impôts de 110,1 millions de GBP pour 2022, soit une baisse de 23 % par rapport aux 142,2 millions de GBP. Le revenu total s'élevait à 480,7 millions de livres sterling, en hausse de 0,4 % par rapport aux 478,7 millions de livres sterling de l'année précédente.

Cours actuel de l'action : 222,68 pence, en baisse de 0,6 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 13

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

