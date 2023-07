Vanquis Banking Group plc, anciennement Provident Financial plc, est une banque spécialisée, axée sur le marché du crédit à coût moyen. La société se compose de deux marques principales : Vanquis, qui propose des cartes de crédit et des prêts, et Moneybarn, sa division de financement de véhicules. La société prête à ses clients par le biais de Vanquis (cartes de crédit et prêts) et de Moneybarn (financement de véhicules), qui sont offerts en ligne. Sa marque client Vanquis propose une gamme de produits de cartes de crédit, de prêts personnels non garantis et de produits d'épargne. La marque client Moneybarn propose un financement de véhicule décroché sur une gamme de classes d'actifs, y compris les voitures, les motos et les véhicules commerciaux légers. Elle promeut l'inclusion financière en apportant des cartes de crédit aux personnes qui sont refusées par les fournisseurs de cartes de crédit, en proposant une gamme de produits de cartes à différents niveaux de prix pour refléter les profils de risque variés des consommateurs. La société propose aux clients des prêts personnels jusqu'à 49,9 % sous la marque Prêts Vanquis.