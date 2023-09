Vanquis Banking Group plc est une banque spécialisée, axée sur le marché du crédit à coût moyen. La société se compose de trois marques principales, à savoir Vanquis, Moneybarn et Snoop. La marque Vanquis propose une gamme de cartes de crédit, de prêts personnels non garantis et de produits d'épargne. La marque Moneybarn propose des financements de véhicules garantis pour toute une série de catégories d'actifs, neufs ou d'occasion, y compris des voitures, des motos et des véhicules utilitaires légers. Snoop, une plateforme qui fournit des informations personnalisées basées sur des données. Elle propose également une gamme de cartes adaptées aux besoins de ses clients, avec un éventail de TAEG, de limites de crédit et d'offres promotionnelles. Elle propose des prêts personnels à ses clients nouveaux et existants par le biais d'affiliés et d'intermédiaires. Elle fournit également à ses clients des informations personnalisées pour les aider à mieux comprendre et gérer leurs finances. Tous ses produits de crédit sont proposés en ligne. Elle propose également des comptes à préavis et des obligations à taux fixe.