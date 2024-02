Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 13 février 2024) - Ressources minières Vanstar inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) (« Vanstar » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la réalisation du plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») intervenu avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »), qui a été annoncé précédemment.

Dans le cadre de cet arrangement, IAMGOLD a fait l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de Vanstar émises et en circulation (chaque action est appelée une « action de Vanstar ») en contrepartie de 0,2008 action ordinaire de IAMGOLD (chaque action ordinaire entière de IAMGOLD est appelée une « action de IAMGOLD ») pour chaque action de Vanstar. Compte tenu du cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions de IAMGOLD à la Bourse de Toronto en date du 1er décembre 2023, la contrepartie payée par IAMGOLD représentait un montant de 0,69 $ CA pour chaque action de Vanstar. De plus, chaque option d'achat d'actions ordinaires de Vanstar en cours (une « option de Vanstar ») a été annulée en échange d'un montant correspondant à l'excédent, s'il y a lieu, entre 0,69 $ CA et le prix d'exercice que le porteur d'une option de Vanstar devait payer pour acquérir une action de Vanstar sous-jacente à cette option de Vanstar, et ce montant a été versé à parts égales en espèces et en actions de IAMGOLD (la valeur de chaque action de IAMGOLD étant réputée égale à 3,436 $ chacune). Tel qu'il a été annoncé précédemment, les porteurs d'actions de Vanstar (les « actionnaires de Vanstar ») ont massivement approuvé l'arrangement lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de Vanstar tenue le 6 février 2024. La Cour supérieure du Québec a accordé l'ordonnance définitive approuvant l'arrangement le 9 février 2024.

La négociation des actions de Vanstar à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») est interrompue jusqu'à ce que les actions de Vanstar soient radiées de la cote de la TSXV. Il est prévu que cette radiation aura lieu le 15 février 2024. Il est également prévu que les actions de Vanstar seront radiées de la cote de l'OTCQX et de la bourse de Francfort, et Vanstar a l'intention de déposer une demande auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada afin de cesser d'être un émetteur assujetti.

Les actionnaires inscrits de Vanstar sont priés de dûment remplir et signer la lettre d'envoi et de la retourner, accompagnée de leurs certificats d'actions, à Services aux investisseurs Computershare inc., qui agit en qualité de dépositaire, afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit dans le cadre de l'arrangement. Les actionnaires non inscrits de Vanstar doivent suivre les instructions de leur courtier ou de tout autre intermédiaire au nom duquel leurs actions de Vanstar sont immatriculées afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit dans le cadre de l'arrangement.

À propos de Vanstar

Vanstar est une société d'exploration d'or dont les terrains situés dans le nord du Québec se trouvent à différentes étapes d'aménagement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiquées et 3,6 millions d'onces d'or présumées selon une estimation conforme au Règlement 43-101 réalisée en février 2023) et une redevance calculée à la sortie de la fonderie de 1 %. Le projet Nelligan a remporté le prix Découverte de l'année lors du gala Xplor 2019 de l'Association de l'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 75 % du projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille de Cadillac et est propriétaire exclusive du terrain Felix au sein du groupe Chicobi (un camp minier situé en Abitibi, à 65 km à l'est du terrain Amex Perron), du terrain Amanda, un terrain d'une superficie de 7 306 ha situé dans la formation d'Auclair dont les venues aurifères ont atteint jusqu'à 12,1 g/t sur 3 mètres, ainsi que des terrains Frida et Eva situés dans la région de la baie James.

Coordonnées de Vanstar :

JC St-Amour

Président et chef de la direction

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

Mise en garde

La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation de procurations.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables ou à moins qu'il soit possible d'obtenir une dispense d'inscription.

La TSXV et les fournisseurs de service de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) rejettent toute responsabilité quant au caractère adéquat et à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué renferme des renseignements qui sont considérés comme de l'information prospective au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières. Cette information prospective comporte des risques importants et est soumise à des impondérables et à des hypothèses. Elle consiste notamment en de l'information sur les avis, les plans, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la Société. On reconnaît la nature prospective d'une information à l'emploi de verbes conjugués au futur ou au conditionnel et de termes tels que « soupçonner », « perspectives », « croire », « s'attendre à », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention de », « projeter » et « objectif ». L'information prospective qui figure dans le présent communiqué représente les attentes de la Société à la date du présent communiqué. Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs qui portent notamment sur l'obtention par Vanstar des approbations réglementaires requises pour radier les actions de Vanstar de la cote de la TSXV, de l'OTCQX et de la bourse de Francfort et cesser d'être un émetteur assujetti au Canada.

Les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèreraient sensiblement de cette information prospective comprennent notamment les risques découlant de la conjoncture économique générale; les événements défavorables au sein du secteur; les modifications législatives et réglementaires futures; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt ainsi que d'autres risques. Les lecteurs doivent savoir que la liste qui figure ci-dessus n'est pas exhaustive.

La Société insiste sur le fait que la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fondent sur l'information prospective de la Société afin de prendre des décisions, les investisseurs et les autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres impondérables et les autres événements possibles. La Société a supposé qu'elle connaîtrait une certaine progression qui pourrait ne pas se concrétiser. Elle a également supposé que les facteurs importants dont il est question dans le paragraphe précédent n'entraîneraient pas de différences significatives entre l'information prospective et les résultats ou les événements réels. Toutefois, la liste de ces facteurs n'est pas exhaustive et est susceptible d'être modifiée, et rien ne garantit que ces hypothèses seront conformes au résultat réel de ces éléments ou de ces facteurs.

L'INFORMATION PROSPECTIVE QUI FIGURE DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ REPRÉSENTE LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET EST PAR CONSÉQUENT SUSCEPTIBLE DE CHANGER APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DEVRAIENT PAS ACCORDER UNE IMPORTANCE INDUE À L'INFORMATION PROSPECTIVE NI S'Y FIER À TOUTE AUTRE DATE. BIEN QUE LA SOCIÉTÉ PUISSE LE FAIRE, ELLE NE S'ENGAGE AUCUNEMENT À METTRE À JOUR CETTE INFORMATION À UN MOMENT DONNÉ.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/197753