Bilan 2021 de ressources minières Vanstar et perspectives pour 2022 - reprise des forages à Nelligan

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 17 janvier 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse de présenter une revue de ses réalisations en 2021 et de ses plans pour 2022. L'année 2021 a commencé avec un nouveau leadership avec la nomination de JC St-Amour au poste de président et chef de la direction, le 11 janvier 2021. Son expérience et ses connaissances ont contribué à renforcer les relations avec notre partenaire de projet IAMGOLD. 2021 a été une année d'exploration passionnante qui a vu des forages de définition et d'extension sur Nelligan qui ont des implications importantes pour l'augmentation de la ressource aurifère.

En 2021, la Société a été cotée au marché OTCQX pour aider à augmenter la base d'actionnaires des investisseurs américains. Une campagne de sensibilisation a été lancée comprenant plusieurs entrevues, des événements pour les investisseurs au Québec et une présence accrue sur les médias sociaux. De plus, la Société a également participé à quatre conférences virtuelles et en personne sur l'exploitation minière tout au long de l'année, ce qui a suscité l'intérêt d'un public mondial d'investisseurs.

Nelligan

Sur le front de l'exploration, le projet phare de Vanstar, Nelligan, a continué de montrer des résultats très prometteurs à la suite d'un programme de forage d'été d'environ 9 500 mètres. La campagne de forage de 2021 a clairement démontré que la ressource est ouverte et s'étend vers l'ouest, tandis que le programme de forage de définition a continué de démontrer la continuité de la minéralisation améliorant la confiance de la ressource existante à Nelligan. Le forage à l'ouest était près de la surface et offre une occasion importante d'augmenter davantage l'enveloppe minéralisée de Nelligan et d'ajouter des onces d'or significatives à la ressource aurifère (cliquez pour le communiqué de presse). Les principaux résultats (voir la figure 1) publiés en décembre 2021, comprenaient :

Zone Renard - Définition : 86,7 m à 1,34 g/t Au (à partir de 126,0 m dans le trou NE-21-170)

Zone Renard - Extension Ouest : 40,5 m à 1,28 g/t Au (à partir de 51,0 m dans le trou NE-21-178)

Bousquet-Odyno

En novembre 2021, Vanstar a fait un nouvel ajout à son portefeuille de projets en signant une lettre d'intention avec IAMGOLD pour acquérir une participation de 75 % dans la propriété Bousquet-Odyno (anciennement Calder-Bousquet). 20 000 m de forage ont été complétés sur la propriété par IAMGOLD (cliquez pour le communiqué de presse). Les faits saillants du programme de forages historiques comprennent :

27,9 g/t Au sur 6,5 m (de 140,0 à 146,5 m de profondeur dans le forage BO-16-56)

29,3 g/t Au sur 3,3 m (de 389,0 à 392,3 m de profondeur dans le forage BO-12-32)

* Remarque : les résultats de forage mentionnés ci-dessus sont historiques et n'ont pas été vérifiés et validés de manière indépendante par la Société et ne doivent pas être invoqués.

Félix

Vanstar a commencé l'exploration de sa propriété Felix en complétant un levé magnétique à haute résolution sur l'ensemble de la propriété, un levé de polarité provoquée se concentrant sur la partie ouest de la propriété, ainsi que des campagnes de forage. Les résultats d'analyse de la campagne de forage amorcée à l'automne sont en attente (cliquez pour le communiqué de presse).

Eva & Frida

Des titres miniers supplémentaires ont été acquis sur le projet Eva en raison des résultats positifs d'un levé magnétique aéroporté à haute résolution qui a montré des formations de fer plissées qui sont un bon hôte pour la minéralisation aurifère dans ce type de contexte géologique (cliquez pour le communiqué de presse). Une campagne de prospection et d'échantillonnage a été menée sur la propriété en septembre et les résultats sont attendus.

Figure 1 – Nelligan – Carte du plan des trous de forage et résultats des analyses mis en évidence en 2021.

Pour voir une version améliorée de ce graphique, veuillez visiter:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/110350_107a284c74d66980_002full.jpg

Perspectives 2022 - Exploration

Des résultats de trous de forage supplémentaires de la campagne de forage Nelligan 2021, ciblant l'extension ouest, sont attendus au T1 2022.

IAMGOLD reprendra le forage au projet Nelligan cette semaine, avec un programme de forage d'hiver d'au moins 5 000 mètres en mettant l'accent sur le forage d'expansion et le forage de définition. IAMGOLD a l'intention de compléter une mise à jour de l'estimation des ressources intégrant les forages supplémentaires combinés de 2020 à 2022.

L'acquisition de la propriété Bousquet-Odyno devrait être conclue dans les prochaines semaines avec une campagne de forage de 4 000 mètres qui devrait commencer dès que possible.

Les résultats de forage de Félix sont attendus et seront examinés pour déterminer les prochaines étapes d'exploration.

La stratégie d'exploration de Frida et Eva sera déterminée en fonction des résultats attendus du programme de prospection et d'échantillonnage.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À PROPOS DE VANSTAR

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

