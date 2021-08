Vanstar Fournit Une Mise À Jour Du Program D'Exploration Et De L'Entreprise

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 4 août 2021) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (la « Société ») a le plaisir de faire le point sur ses activités d'exploration.

Nelligan

Le programme de forage d'été en cours est actuellement axé sur le programme de forages de définition. À ce jour, 5 sondages (1 600 m) ont été complétés et 5 à 10 autres sondages sont prévus dans cette zone. Une fois terminé, l'accent sera mis sur l'extension ouest en vue d'accroître la ressource.

Felix

La Société a conclu son analyse d'un levé de polarisation provoquée (PP) récemment réalisé sur la propriété Felix. Le levé PP s'est concentré sur une partie à l'ouest de la propriété là où il y a une formation de fer rubanée plissée (figure 1). Un certain nombre d'anomalies de chargeabilité ont été identifiées et elles sont coïncidentes aux conducteurs MEGATEM historiques. Par conséquent, la Société a raffiné son programme de forage sur la propriété (figure 2) et a l'intention de forer les cibles en septembre. Une foreuse a été sécurisée et les travaux préparatoires en cours.

Le levé PP a mis en évidence une anomalie conductrice en forme de pli coïncidant avec un pli interprété à partir du levé magnétique dans la formation de fer connue. L'anomalie conductrice IP est interprétée comme étant causée par des sulfures. Le levé magnétique a indiqué la présence d'un pli potentiel avec une diminution de la susceptibilité magnétique le long du flanc et de la charnière du pli. Cela a été interprété comme une possible sulfurisation de la formation de fer au faciès oxyde. L'anomalie conductrice IP semble corroborer cette interprétation. Il est bien connu que les gisements d'or dans les formations de fer sont souvent associés au plissement et à la sulfurisation. La mine Lupin dans les Territoires du Nord-Ouest est un exemple typique de ce type de gisement aurifère.

Figure 1: Zone du levé PP sur la propriété Felix





Figure 2: Levé PP et sondages planifiés





Frida et Eva

L'entreprise mobilise une équipe sur place pour mener un programme de prospection et d'échantillonnage sur les projets Frida et Eva. Les travaux devraient être menés en septembre.

Mise à jour de l'entreprise

La Société a tenu son Assemblée Générale Annuelle (AGA) le 27 juillet 2021. Les membres du conseil d'administration suivants ont été élus :

Victor Cantore

Albert Contardi

Wanda Cutler

Claude Dufresne

Jonathan Gagne

Luc Gervais

A l'issue de l'AGA, Albert Contardi a été élu Président du Conseil d'Administration, Brunet Roy Dube Labone LLP a été nommé auditeur, et le plan d'options d'achat d'actions de la Société a été approuvé.

JC St. Amour, président et chef de la direction de Vanstar, a déclaré : « Du point de vue de la gouvernance d'entreprise, j'aimerais souligner que l'ensemble du Conseil est composé d'administrateurs indépendants. Je suis heureux de les accueillir et j'ai hâte de travailler ensemble au cours de l'année à venir. »

De plus, la Société annonce que le conseil d'administration a octroyé 2 625 000 options à des dirigeants, administrateurs et consultants de la société en vertu de son régime d'options d'achat d'actions. Les options peuvent être exercées pour une période de 5 ans au prix de 0,50 $ et sont acquises immédiatement.

À propos du projet Felix

Le projet Felix est situé dans un environnement d'origine volcanosédimentaire comprenant une unité de roche volcanique au nord, une autre au sud et la partie centrale est occupée par des roches sédimentaires. Des intrusions tardives sous forme de batholithes, de plutons ou de dykes sont également notées tout autour de la propriété. La propriété repose principalement sur les roches du Groupe de Chicobi. Le bassin sédimentaire contient des mudstones et des grès turbiditiques graphitiques, avec une formation mineure de fer rubanée magnétite-chert et hématite-jaspe et un conglomérat. Une importante formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les teneurs aurifères recoupées dans le forage historique sont situées près du contact sud de ce dernier. De plus, la faille régionale Chicobi-Nord traverse la partie nord de la propriété. Cette faille, de dimension régionale, borde le camp minier de Normétal au sud. Le projet est situé dans le prolongement est de ce camp minier où il y a d'anciennes mines de sulfures massifs et de nombreux indices d'or, comme ceux de l'ancienne mine d'or Perron sur lesquels Amex Exploration travaille activement. Des zones de cisaillement parallèles à la faille Chicobi-Nord se trouvent également dans les sédiments du Groupe de Chicobi comme en témoigne l'indice aurifère Authier situés à l'ouest de la propriété.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe de Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques titrant jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

SOURCE :

JC St-Amour

Président et PDG

+1 (647)-296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

