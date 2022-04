Vanstar Mining Annonce Le Début Du Programme De Forage De 4 000 Mètres Sur La Propriété Bousquet-Odyno

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 26 avril 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé un programme de forage de 4 000 m sur le projet Bousquet-Odyno. La Société a retenu les services de Diafor Inc., qui a mobilisé une foreuse au diamant sur le site et qui fore actuellement la première cible. Le programme de forage est conçu pour tester d'autres zones près de la surface (voir la figure 1) ainsi que l'extension en profondeur (voir la figure 2) de zones connues à plus forte teneur.





Figure 1 : Carte du plan de Bousquet-Odyno indiquant les forages proposés.

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/121610_84ae4cc5447d192a_002full.jpg





Figure 2: Section longitudinale montrant des cibles en profondeur.

To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/121610_84ae4cc5447d192a_003full.jpg

La propriété se trouve dans la ceinture aurifère de roches vertes de l'Abitibi, le long de la faille Cadillac, une structure régionale aurifère prolifique qui a produit 100 millions d'onces d'or depuis 1900. Le forage historique sur la propriété avant IAMGOLD a permis d'identifier un certain nombre de zones aurifères, y compris les zones Calder-Bousquet no 2, no 4 et no 5. Les forages historiques ont été relativement peu profonds, jusqu'à environ 250 mètres (« m »).

Voici quelques-uns des résultats des programmes de forage d'IAMGOLD en 2010 à 2016 :

27,9 g/t Au sur 6,5 m (de 140,0 à 146,5 m de profondeur dans le sondage BO-16-56)

29,3 g/t Au sur 3,3 m (de 389,0 à 392,3 m de profondeur dans le sondage BO-12-32)

9,6 g/t Au sur 16,5 m (de 164,0 à 180,5 m de profondeur dans le sondage BO-11-06)

5,8 g/t Au sur 4,4 m (de 135,3 m à 139,7 m de profondeur dans le sondage BO-13-40)

Note: les résultats de forage mentionnés ci-dessus sont historiques et n'ont pas été vérifiés et validés de manière indépendante par la Société et ne doivent pas être invoqués.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « La localisation de ce projet le long de la faille Cadillac, à proximité de certains producteurs prolifiques, est exceptionnel du point de vue de l'infrastructure, de l'accessibilité et de la prospectivité. Les forages précédents sur le projet ont intercepté des teneurs élevées près de la surface et nous pensons que le projet Bousquet-Odyno a été sous-exploré et offre un grand potentiel d'exploration. Nous avons construit ce programme de forage sur notre interprétation des travaux antérieurs et nous ciblons des zones qui, selon nous, permettront d'obtenir des résultats et d'accroître notre compréhension du corps minéralisé. »

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, P.Geo, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À propos de Bousquet-Odyno

Bousquet-Odyno se compose de 37 claims miniers contigus couvrant environ 1 490 ha et est situé directement au sud de la route 117 entre les villes de Rouyn-Noranda et de Malartic. Vanstar peut obtenir une participation de 75 % dans le projet auprès d'IAMGOLD en dépensant 4 millions de dollars en 4 ans. IAMGOLD aura le droit de revenir sur 50% du projet.

À Propos De Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m.

