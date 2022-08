Vanstar Mining annonce des résultats de forage supplémentaires et identifie une nouvelle zone à Bousquet-Odyno

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 31 août 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer des résultats supplémentaires de son programme de forage sur le projet Bousquet-Odyno. Les résultats reçus à ce jour ont permis d'identifier au moins 5 zones minéralisées, dont une zone nouvellement définie au sud-ouest de la zone principale (la « zone D »). Les résultats d'aujourd'hui comprennent les données de 17 trous de forage, avec des résultats d'analyse en attente de 14 autres trous.

Voici quelques sondages parmi les meilleurs :

Zone A

BO-22-81: 27,0 m @ 1,36 g/t Au, incluant 13,5 m @ 2,05 g/t Au, et incluant 6,0 m @ 3,8 g/t Au

Main Zone

BO-22-88: 7,5 m @ 1,99 g/t Au

Zone D

BO-22-80: 10,5 m @ 2,00 g/t Au, incluant 6,0 m @ 2,97 g/t Au

BO-22-78: 9,5 m @ 1,37 g/t Au, incluant 3,5 m @ 2,52 g/t Au

Le forage en 2022 a permis d'identifier de larges intersections de zones de stockwork de quartz minéralisé dans la plupart des zones. Dans la zone principale, le forage a identifié de l'or à haute teneur en profondeur (voir les communiqués de presse datés du 30 mai 2022 et du 20 juin 2022) et a défini la continuité de plusieurs zones de stockwork. La zone A comprend l'une des intersections les plus larges du projet avec une teneur de 27 m à 1,36 g/t Au dans le sondage BO-22-81. La zone D, nouvellement définie, est particulièrement intéressante lorsque les sondages BO-22-78 et 80 ont intercepté 9,5 m titrant 1,37 g/t Au et 10,5 m titrant 2,00 g/t Au, respectivement, à proximité du trou historique 80-3, qui a intercepté 6,0 m titrant 3,38 g/t Au. Cette zone peut être une continuation défectueuse de la zone principale avec un potentiel d'expansion ou il peut également s'agir d'une structure transversale qui ouvre de nouvelles cibles. Voir la figure 1 pour une carte indiquant l'emplacement des sondages annoncés et le tableau 1 pour une liste des résultats à ce jour du programme de forage actuel.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des résultats du programme de forage à ce jour. Nous trouvons des intersections plus larges de zones de stockwork minéralisés qui complètent les intervalles à haute teneur précédemment signalés sur la propriété. En plus de mettre en évidence le potentiel à haute teneur en profondeur, toutes les zones restent ouvertes en longueur avec la possibilité qu'elles puissent se joindre. La zone D est une zone nouvellement définie avec plusieurs larges intersections de minéralisation avec un potentiel de croissance important. De plus, les forages réalisés à ce jour ont été relativement peu profonds par rapport à d'autres mines de la région.

Le programme de forage est maintenant terminé et un certain nombre d'échantillons sont actuellement en laboratoire en attente d'analyse. Les résultats annoncés à ce jour représentent environ 5 300 m sur un total de 9 136 m forés dans le cadre de ce programme. La Société annoncera d'autres résultats dès qu'ils seront disponibles.

Le projet Bousquet-Odyno est situé à environ 6 km du projet Westwood d'IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La vidéo suivante démontre la proximité du projet Bousquet-Odyno avec les infrastructures et l'usine de traitement Westwood d'IAMGOLD.





Figure 1 : Carte du projet Bousquet-Odyno indiquant l'emplacement des sondages.

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8185/135403_d884c93ca4ba98a5_002full.jpg.

Tableau 1 : Résultats du programme de forage Bousquet-Odyno 2022

Sondage

No.



De



(m) À



(m) Longueur*



(m) Au



(g/t) Facteur

Métal



(g/t*m) Zone BO-22-63 212,9 213,4 0,50 2,08 1 Main Précédemment rapporté and 215,5 217,0 1,50 1,99 3 Précédemment rapporté and 226,0 226,6 0,60 0,58 and 229,0 230,5 1,50 1,70 3 Précédemment rapporté and 301,0 322,0 21,00 5,23 110 Précédemment rapporté incl. 308,5 319,0 10,50 10,14 107 Précédemment rapporté BO-22-64 104,0 112,0 8,00 1,78 14 Main Précédemment rapporté incl. 106,0 109,5 3,50 3,53 12 Précédemment rapporté and 140,5 142,0 1,50 0,62 1 and 145,0 146,5 1,50 8,40 13 and 161,5 165,0 3,50 1,14 4 and 182,0 183,0 1,00 0,54 1 and 211,0 212,5 1,50 0,77 1 BO-22-65 196,8 199,2 2,40 1,77 4 Main Précédemment rapporté and 224,5 225,3 0,80 0,82 1 and 229,9 230,4 0,50 0,82 0 and 239,0 242,5 3,50 1,26 4 BO-22-66 245,5 247,0 1,50 1,05 2 Main BO-22-67 209,5 226,0 16,50 1,16 19 Main Précédemment rapporté incl. 209,5 215,5 6,00 1,42 9 Précédemment rapporté incl. 220,9 226,0 5,10 1,76 9 Précédemment rapporté and 234,0 237,8 3,80 1,75 7 and 247,0 248,5 1,50 0,69 1 BO-22-74 52,0 53,5 1,50 0,85 1 A 91,0 92,0 1,00 0,85 1 113,5 115,0 1,50 0,66 1 and 169,0 170,5 1,50 0,58 1 and 317,5 322,0 4,50 1,70 8 Précédemment rapporté BO-22-75 16,0 19,0 3,00 0,86 3 B Précédemment rapporté incl. 17,5 19,0 1,50 1,01 2 and 50,5 52,0 1,50 1,16 2 and 64,3 74,7 10,40 0,77 8 and 81,0 89,5 8,50 0,84 7 Précédemment rapporté and 135,0 136,15 1,15 1,68 2 and 143,5 145,0 1,50 0,52 1 BO-22-76 59,5 68,5 9,00 3,96 36 A Précédemment rapporté and 70,0 73,0 3,00 0,94 3 and 86,5 92,5 6,00 0,81 5 and 116,5 118,0 1,50 0,51 1 and 121,0 122,5 1,50 0,86 1 and 125,5 127,0 1,50 0,55 1 and 131,5 133,0 1,50 0,91 1 and 139,0 140,5 1,50 0,56 1 and 323,5 325,0 1,50 0,59 1 BO-22-77 92,0 93,6 1,60 1,74 3 A and 98,1 99,6 1,50 1,47 2 and 271,0 272,5 1,50 0,89 1 BO-22-78 23,5 33,0 9,50 1,37 13 D Including 29,5 33,0 3,50 2,52 9 BO-22-79 91,0 92,5 1,50 0,88 1 D BO-22-80 121,0 131,5 10,50 2,00 21 D Including 121,0 127,0 6,00 2,97 18 BO-22-81 61,0 64,0 3,00 1,42 4 A 73,0 100,0 27,00 1,36 37 Including 73,0 86,5 13,50 2,05 28 Including 80,5 86,5 6,00 3,18 19 BO-22-88 250,0 257,5 7,50 1,99 15 Main BO-22-91 270,5 275,5 5,00 0,88 4 Main BO-22-92 278,0 284,0 6,00 0,87 5 Main 318,0 319,0 1,00 0,52 1 322,0 323,5 1,50 1,06 2 BO-22-93 103,0 106,0 3,00 0,69 2 Main 110,5 116,5 6,00 0,92 6 121,0 123,0 2,00 1,97 4 BO-22-94 210,7 214,2 3,50 1,66 6 Main





* L'épaisseur vraie des intersections est d'environ 65 à 95% de la longueur de la carotte.

* Sondages BO-22-68 to 73, and 82-89 sont attendu

Tableau 2 : Information sur les sondages de forage 2022 Programme de forage Bousquet-Odyno

Sondage

No. Estant Nordant Élévation Azimut Pendage Longueur BO-22-63 678417 5344358 357 350 -70 340 BO-22-64 678547 5344521 356 350 -70 377 BO-22-65 678586 5344500 352 343 -63 274 BO-22-67 678636 5344499 350 345 -55 298 BO-22-74 678051 5344412 339 180 -45 358 BO-22-75 678109 5344451 339 142 -45 325 BO-22-76 678119 5344282 339 142 -45 325 BO-22-77 677970 5344200 337 157 -45 316 BO-22-78 677372 5344032 339 343 -54 250 BO-22-79 677309 5344070 326 343 -54 139 BO-22-80 677315 5343999 325 343 -54 226 BO-22-81 678091 5344259 341 167 -50 199 BO-22-88 678559 5344451 347 350 -65 352 BO-22-91 678647 5344450 350 350 -55 400 BO-22-92 678751 5344611 350 345 -66 349 BO-22-93 678117 5344285 342 142 -70 208 BO-22-94 678068 5344413 350 142 -69 325





Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, P.Geo, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À propos de Bousquet-Odyno

Bousquet-Odyno se compose de 37 claims miniers contigus couvrant environ 1 490 ha et est situé directement au sud de la route 117 entre les villes de Rouyn-Noranda et de Malartic. La propriété se trouve dans la ceinture aurifère de roches vertes de l'Abitibi, le long de la faille Cadillac, une structure régionale aurifère prolifique qui a produit 100 millions d'onces d'or depuis 1900. Vanstar peut obtenir une participation de 75 % dans le projet auprès d'IAMGOLD en dépensant 4 millions de dollars en quatre ans. IAMGOLD aura le droit de revenir sur 50% du projet.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

Source

JC St-Amour.

President and CEO

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/135403