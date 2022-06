Vanstar Mining intercepte 9,0 m de 3,96 g/t Au et 18,0 m de 1,07 g/t Au sur Bousquet-Odyno

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 20 juin 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer des résultats supplémentaires de son programme de forage sur le projet Bousquet-Odyno. Les résultats reçus de sept (7) sondages à ce jour confirment la continuité de la minéralisation en profondeur dans la zone principale du projet et montrent également un autre système aurifère à l'extérieur de la zone principale. Le sondage BO-22-76 a en effet retourné une intersection de 9,0 m avec une teneur de 3,96 g/t Au dans une zone qui est au sud-ouest de la zone principale dans un zone géologique différente et peut indiquer le début d'une nouvelle zone à plus haute teneur.

Les sondages BO-22-64 à 67 ont été forés dans la zone principale, entre les zones à haute teneur connues. Le sondage BO-22-67 a retourné une intersection de 18,0 m avec une teneur de 1,07 g/t Au, incluant 6,0 m à 1,42 g/t Au et 6,6 m à 1,39 g/t Au. Les résultats de ces sondages confirment la continuité de la minéralisation et un élargissement possible de la zone minéralisée en profondeur tout comme elle a été observée dans le sondage 63. Voir la figure 1 pour une section longitudinale montrant l'emplacement des sondages par rapport aux sondages précédemment forés par d'autres opérateurs et le tableau 1 pour la liste des résultats à ce jour du programme de forage actuel.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « Le programme de forage actuel progresse très bien et les résultats d'aujourd'hui améliorent notre compréhension des zones aurifères sur la propriété. Le trou BO-22-76 est intéressant car le forage historique dans la région n'avait pas donné de résultats significatifs et il est possible qu'il s'agisse d'une nouvelle zone aurifère. Nous prévoyons faire un suivi avec des forages supplémentaires dans cette région. Il convient également de noter que les sondages BO-22-64 à 67 se trouvent dans une zone à plus faible teneur qui semble relier les zones aurifères à plus haute teneur de la zone principale, ce qui permet de développer une cible de fort tonnage. Encore une fois, d'autres forages sont nécessaires pour confirmer, mais la proximité des infrastructures et des usines de traitement d'or réduirait les dépenses en capital de développement futures.

Les résultats annoncés à ce jour représentent environ 2 500 m du programme prévu de 9 000 m. Le forage est en cours et d'autres résultats sont attendus tout au long de l'été.

La vidéo suivante démontre la proximité du projet Bousquet Odyno avec les infrastructures et l'usine de traitement Westwood appartenant à IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »).





Figure 1 : Section longitudinale du projet Bousquet-Odyno indiquant l'emplacement des sondages.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/128290_ef80401b04bf8808_002full.jpg

Tableau 1 : Résultats préliminaires du programme de forage Bousquet-Odyno 2022

Sondage No. De

(m) À

(m) Longueur*

(m) Au

(g/t) Facteur Métal

(g/t*m)

BO-22-63 212,9 213,4 0,5 2,08 1

and 215,5 217,0 1,5 1,99 3

and 229,0 230,5 1,5 1,70 3

and 301,0 322,0 21,0 5,23 110 Précédemment rapporté incl. 308,5 319,0 10,5 10,14 106 Précédemment rapporté BO-22-64 104,0 110,5 6,5 2,10 14 Précédemment rapporté incl. 106,0 109,5 3,5 3,53 12 Précédemment rapporté BO-22-65 196,8 200,5 3,8 1,15 4

BO-22-67 209,5 227,5 18,0 1,07 19

incl. 209,5 215,5 6,0 1,42 9

incl. 220,9 227,5 6,6 1,39 9

BO-22-74 319,0 322,0 3,0 1,74 5

BO-22-75 16,0 17,5 1,5 1,01 2

BO-22-75 81,0 88,0 7,0 0,80 6

BO-22-76 59,5 68,5 9,0 3,96 36





* L'épaisseur vraie des intersections est d'environ 65 à 95% de la longueur de la carotte.

Tableau 2 : Information sur les sondages de forage 2022 Programme de forage Bousquet-Odyno

Sondage No. Estant Nordant Élévation Azimut Pendage Longueur BO-22-63 678417 5344358 357 350 -70 340 BO-22-64 678547 5344521 356 350 -70 377 BO-22-65 678586 5344500 352 343 -63 274 BO-22-67 678636 5344499 350 345 -55 298 BO-22-74 678051 5344412 339 180 -45 358 BO-22-75 678109 5344451 339 142 -45 325 BO-22-76 678119 5344282 339 142 -45 325

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, P.Geo, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À propos de Bousquet-Odyno

Bousquet-Odyno se compose de 37 claims miniers contigus couvrant environ 1 490 ha et est situé directement au sud de la route 117 entre les villes de Rouyn-Noranda et de Malartic. La propriété se trouve dans la ceinture aurifère de roches vertes de l'Abitibi, le long de la faille Cadillac, une structure régionale aurifère prolifique qui a produit 100 millions d'onces d'or depuis 1900. Vanstar peut obtenir une participation de 75 % dans le projet auprès d'IAMGOLD en dépensant 4 millions de dollars en quatre ans. IAMGOLD aura le droit de revenir sur 50% du projet.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et les propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

