Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 18 juillet 2023) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer que les interdictions de feu dans la région du projet en coentreprise Nelligan (IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 75 %, Vanstar : 25 %) ont été levées et que le forage a repris avec deux foreuses sur la propriété.

Un programme de forage de 10 000 mètres est prévu sur Nelligan pour 2023. Les résultats de forage des 3 381 premiers mètres ont été annoncés le 5 juillet 2023, démontrant que la minéralisation s'étend à l'est du gisement Nelligan. Un minimum de 5 000 mètres est prévu pour se concentrer sur le forage intercalaire et d'extension dans les parties centrales et ouest du gisement Nelligan. Une foreuse commencera à travailler sur la zone de ressources principale, tandis qu'une deuxième foreuse se concentrera sur l'extension à l'Ouest. Environ 1 500 mètres de forage d'exploration sont aussi prévus afin de poursuivre l'évaluation d'autres cibles situées ailleurs sur la propriété. De plus, un levé géochimique de sol MMI est également prévu cet été pour soutenir le ciblage futur d'exploration.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « J'ai le plaisir d'annoncer que le programme de forage de 10 000 mètres pour 2023 a repris sur le projet Nelligan. Je suis convaincu que l'objectif du programme, qui est d'augmenter les ressources de Nelligan, sera atteint. Le gisement reste ouvert dans toutes les directions, en particulier en profondeur, où nous avons vu certains trous intercepter une teneur et largeur meilleures que la moyenne, ce qui suggère qu'il y a amplement de place pour une expansion et une croissance supplémentaires.

Le projet Nelligan Gold (sur une base à 100 %) contient des ressources minérales indiquées de 2,0 millions d'onces d'une teneur de 0,84 g/t et des ressources minérales présumées contenant 3,6 millions d'onces d'or d'une teneur de 0,87 g/t Au (se référer au communiqué de presse de Vanstar daté du 23 février 2023).

Personne qualifiée

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont également été examinés et approuvés par Gilles Laverdière, P.Geo, géologue consultant et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a lu et approuvé ce communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiqués et 3,6 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 février 2023) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

Source

JC St-Amour.

President and CEO

+1 (647) 296-9871

mailto:jc@vanstarmining.com

http://www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

