Vanstar annonce les résultats d'analyse du programme de forage 2021 à Nelligan - confirme la minéralisation jusqu'à 1,5 km à l'ouest de la ressource

Sondages significatifs:

Forage NE-21-184 - 20,0 m à 2,02 g/t Au et 10,5 m à 1,11 g/t Au

Forage NE-21-182 - 30,6 m à 1,15 g/t Au

Forage NE-21-176 - 11,8 m à 4,44 g/t Au et 7 m à 2,21 g/t Au et 19,5 m à 1,44 g/t Au

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 24 mars 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse restants du programme de forage au diamant 2021 totalisant 9 492 mètres répartis dans 27 sondages sur le projet de coentreprise Nelligan (IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 75 %, Vanstar : 25 %) complété par son partenaire IAMGOLD. La Société rapporte les analyses des dernier 14 trous de forage au diamant totalisant 5 232 mètres complétés sur l'extension ouest du gisement. Le programme de forage de 2020 a prolongé la zone minéralisée de 700 m au-delà de la ressource modélisée en 2019. Les résultats actuels des forages de 2021, résumés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous, indiquent que la minéralisation se poursuit plus à l'ouest, bien que les zones semblent s'amincir avec des teneurs localement plus élevées. Le sondage NE-21-190, par exemple, situé à 1 100 m à l'ouest de la ressource actuelle a intercepté 9 m à 3 g/t Au et le forage le plus à l'ouest (NE-21-188) a intercepté 6 m à 2,63 g/t Au, à 1,5 km de la fosse ayant servi à l'estimé de la ressource en 2019.

Programme d'exploration 2022

Le programme de forage hivernal à Nelligan progresse bien avec environ la moitié des 6 000 mètres prévus forés à ce jour. Ce programme de forage est conçu pour étendre la ressource existante en profondeur, avec 5 à 6 sondages prévus sous la fosse à une profondeur cible de 500 mètres en moyenne, ainsi que pour tester des cibles vers l'est et à l'ouest de la ressource actuelle. Les résultats de ce programme, ainsi que les résultats de 2020 et 2021, seront intégrés à la base de données des forages une fois qu'ils auront été validés et compilés. IAMGOLD a annoncé le 16 décembre 2021 qu'elle a l'intention de fournir une mise à jour de la ressource pour le projet Nelligan vers la fin de 2022.





Figure 1 : Résultats du programme de forage 2021 dans le prolongement ouest.

Tableau 1 Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2021

Sondage No. De À Longueur Épaisseur vraie (1) Au (2) (3) ZONE

(m) (m) (m) (m) (g/t)

NE-21-176 113,30 125,10 11,80 8,34 4,44 RENARD WEST Incluant (3) 121,50 123,00 1,50 1,06 14,30



133,97 141,00 7,03 4,97 2,31 RENARD WEST FW Incluant (3) 133,97 136,50 2,53 1,79 5,14



249,00 252,00 3,00 2,46 1,00



261,00 280,50 19,50 15,97 1,44

Incluant (3) 274,50 276,00 1,50 1,23 6,54



297,00 304,50 7,50 6,14 0,63



337,50 355,50 18,00 14,74 0,54

NE-21-179 41,74 54,00 12,26 7,88 0,64 RENARD WEST

60,00 70,50 10,50 8,04 1,12



82,00 106,50 24,50 15,75 0,90 RENARD WEST FW

115,50 130,50 15,00 9,64 0,85



136,50 147,00 10,50 8,04 0,53



171,00 178,50 7,50 5,75 0,63

NE-21-181 145,80 162,00 16,20 12,41 0,85 RENARD WEST Incluant (3) 156,00 159,55 3,55 2,72 1,97



219,00 238,50 19,50 15,97 1,11 RENARD WEST FW Incluant (3) 228,00 229,50 1,50 1,23 5,31

Incluant (3) 235,50 238,50 3,00 2,46 2,17



247,50 253,50 6,00 4,91 0,74



261,00 273,00 12,00 9,19 1,22

Incluant (3) 261,00 262,50 1,50 1,15 5,36



282,00 297,00 15,00 11,49 2,47

Incluant (3) 295,35 297,00 1,65 1,26 8,46



303,00 306,00 3,00 2,46 1,25



316,50 319,50 3,00 2,46 1,35



342,00 358,50 16,50 13,52 0,57



381,00 385,50 4,50 3,69 1,64

NE-21-182 145,50 148,50 3,00 2,46 1,06 RENARD WEST FW

260,36 291,00 30,64 25,10 1,15

Incluant (3) 267,00 270,00 3,00 2,49 2,90

Incluant (3) 277,50 283,25 5,75 4,82 2,21



297,00 300,00 3,00 2,46 1,25



321,00 324,00 3,00 2,46 1,39

NE-21-183A 63,00 66,00 3,00 2,30 1,95 RENARD WEST FW NE-21-183B 166,50 187,50 21,00 16,09 1,26 RENARD WEST FW

243,57 249,00 5,43 4,16 0,97



255,00 262,50 7,50 5,75 0,71

NE-21-184 171,00 191,00 20,00 15,32 2,02 RENARD WEST FW Incluant (3) 175,50 177,00 1,50 1,15 17,40



237,00 240,00 3,00 2,30 2,70



270,00 280,50 10,50 8,04 1,11

NE-21-185 181,50 196,50 15,00 12,29 2,36 RENARD WEST FW

210,00 222,00 12,00 9,83 0,74



271,05 285,00 13,95 11,43 0,68

NE-21-186 289,50 297,00 7,50 6,50 1,16 RENARD WEST FW

312,00 322,50 10,50 9,09 0,96



331,50 348,00 16,50 14,29 0,99

NE-21-187 342,82 349,15 6,33 5,48 0,48 RENARD WEST FW

364,50 366,00 1,50 1,30 2,57



390,00 396,00 6,00 5,20 0,58



403,50 406,50 3,00 2,60 1,06

NE-21-188 307,50 313,50 6,00 5,20 2,63 RENARD WEST EXTENSION

325,50 327,00 1,50 1,30 1,97

NE-21-189 136,50 154,50 18,00 15,59 0,82 RENARD WEST EXTENSION Incluant (3) 136,50 138,00 1,50 1,30 3,64



183,00 184,50 1,50 1,30 3,70



235,50 240,00 4,50 3,90 0,67



249,00 255,00 6,00 5,20 0,96

NE-21-190 217,50 222,00 4,50 3,90 1,65 RENARD WEST EXTENSION

267,00 276,00 9,00 7,79 3,00

Incluant (3) 273,00 274,50 1,50 1,30 14,05



330,00 333,00 3,00 2,60 0,99

NE-21-191 456,00 463,50 7,50 6,50 0,56 RENARD WEST FW

477,00 481,50 4,50 3,90 0,94



498,00 508,50 10,50 9,09 0,67



532,50 537,00 4,50 3,90 0,96



556,50 562,50 6,00 5,20 0,96

Incluant (3) 561,00 562,50 1,50 1,30 2,33



618,00 619,50 1,50 1,30 2,95

(1) Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 65 à 95 % de l'intervalle de carotte.

(2) Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g/t Au et peuvent contenir des intervalles de jusqu'à 5 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Elles sont généralement rapportées pour des valeurs minimales de 5 g*m (facteur métal).

(3) Les résultats d'analyse des intervalles sont fournis non plafonnés et plafonnés à 30 g/t Au, et les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Tableau 2 Information sur les forages du projet Nelligan

Sondage No. UTM NAD83 Zone18 AZ DIP EOH

Easting Northing Élévation (°) (°) (m) NE-21-176 521903,6 5473713,5 377,7 345 -45 396,00 NE-21-179 522092,7 5473867,2 374,4 330 -45 282,00 NE-21-181 522053,3 5473711,9 373,7 340 -45 405,00 NE-21-182 521780,1 5473686,6 376,8 340 -45 420,00 NE-21-183A 521807,6 5473793,3 374,1 340 -45 87,00 NE-21-183B 521807,6 5473793,3 374,1 345 -50 294,00 NE-21-184 521754,5 5473776,8 374,1 345 -50 312,00 NE-21-185 521704,3 5473764,9 373,3 345 -50 315,00 NE-21-186 521550,0 5473701,1 369,3 342 -48 402,00 NE-21-187 521459,5 5473626,3 368,4 342 -48 492,00 NE-21-188 520649,0 5473658,2 378,3 342 -48 402,00 NE-21-189 520869,4 5473676,3 376,3 342 -48 402,00 NE-21-190 521088,6 5473688,9 371,8 342 -48 402,00 NE-21-191 521634 5473536 374 342 -48 621,00

PERSONNE QUALIFIÉE

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, P.Geo, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À PROPOS DE VANSTAR

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

SOURCE

JC St-Amour.

President and CEO

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

