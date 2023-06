Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 30 juin 2023) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») a le plaisir d'annoncer que les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions qui leur ont été soumises lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA ») qui s'est tenue le 29 juin 2023. Au total, 19 484 631 actions étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant environ 33,80 % des actions en circulation de la Société.

Les membres suivants du conseil d'administration étaient dûment élus avec un minimum de 67,30 % des suffrages exprimés: Robert Boyd, Albert Contardi, Natasha Dixon, Luc Gervais, Jonathan Gagné et John-David Moore. Ces administrateurs resteront en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés ou qu'un administrateur quitte son poste conformément aux règlements de la Société.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré: « Je suis heureux d'accueillir à nouveau nos administrateurs actuels et aussi nos trois nouveaux administrateurs: Robert T. Boyd, Natasha Dixon et Jean-David Moore. M. Boyd est un géologue d'exploration très respecté et un cadre supérieur du secteur minier avec plus de 40 ans d'expérience. Mme Dixon possède une expérience de travail diversifiée sur les marchés financiers et a contribué au lancement de la Bourse des valeurs canadiennes (CSE); et enfin, M. Moore a été consultant et conseiller auprès de plusieurs sociétés d'exploration et de développement miniers pendant plus de 15 ans et est un actionnaire important de Vanstar. J'ai hâte de travailler avec ce conseil nouvellement constitué au cours de l'année à venir. Je tiens également à remercier les administrateurs sortants Victor Cantore, Wanda Cutler et Claude Dufresne pour leurs précieuses contributions à la Société et je leur souhaite beaucoup de succès. »

Brunet Roy Dubé, CPA, comptables professionnels agréés (« BRD ») a été renommé à titre d'auditeur externe et exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle à la rémunération qui pourra être déterminée par les administrateurs avec 100 % des voix exprimées en faveur de la nomination de l'auditeur. Les actionnaires ont également voté à 57,57 % pour approuver le plan d'options sur actions de Vanstar. Le plan demeure assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

De plus, la Société annonce que le conseil d'administration a octroyé 1 050 000 options aux dirigeants, administrateurs et consultants de la société en vertu de son régime d'options d'achat d'actions. Les options peuvent être exercées pendant une période de 5 ans au prix de 0,365 $ et les droits d'option sont immédiatement acquis.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiqués et 3,6 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 février 2023) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

Source

JC St-Amour.

President and CEO

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

http://www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

Les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

