Vanstar annonce les résultats du Forage Hivernal sur Nelligan

- La minéralisation aurifère se continue en longueur et en profondeur, avec plusieurs sondages avec des teneurs et des largeurs plus élevées que la moyenne

- L'octroi annuelle d'options sera évaluée à la fin de la journée le 8 juillet 2022

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 6 juillet 2022) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer les résultats d'analyses du programme de forage au diamant d'hiver 2022 totalisant 4 714 mètres dans 8 sondages sur le projet de coentreprise Nelligan (IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 75 %, Vanstar : 25 %) complété par son partenaire IAMGOLD. La Société a indiqué que presque tous les sondages ont intercepté plusieurs larges intersections de minéralisation aurifère à des teneurs supérieures à la moyenne. (S'il vous plaît voir le lien suivant pour une entrevue concernant les résultats)

Voici quelques sondages parmi les meilleurs :

Sondage NE-22-194 7,9 m de 6,71 g/t Au 41,3 m de 1,38 g/t Au 69.0 m de 2,24 g/t Au, et 35.0 m de 1,64 g/t Au





Sondage NE-22-193 16,5 m de 2,58 g/t Au 13,9 m de 4,71 g/t Au 57,6 m de 1,38 g/t Au, et 48.0 m de 1,08 g/t Au



Sondage NE-22-192 28,0 m de 0,96 g/t Au 52,3 m de 1,60 g/t Au, et 25,5 m de 1,35 g/t Au



Sondage NE-22-198 27,9 m de 2,31 g/t Au et 23,8 m de 3,21 g/t Au



J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré, : « Le programme de forage hivernal a été un succès complet, confirmant que la ressource aurifère peut être augmentée en profondeur et le long du gisement. Plus encourageant est le fait que le gisement reste ouvert dans toutes les directions, en particulier en profondeur, où nous voyons certains sondages intersecter de meilleures teneurs et largeurs que la moyennes, ce qui suggère qu'il y a suffisamment de place pour une expansion du gisement. »

Le projet aurifère Nelligan (sur une base de 100 %) contient des ressources minérales présumées contenant 3,2 millions d'onces d'or titrant 1,02 g/t Au (voir les communiqués de presse d'IAMGOLD datés du 22 octobre 2019 et du 23 février 2022).

Prochaines étapes à Nelligan

Le programme d'exploration estival est en cours et évaluera d'autres cibles prioritaires sur le reste de la propriété avec des programmes de cartographie géologique ciblés soutenus par des levés géochimiques et géophysiques, selon le mérite. En plus des travaux sur le terrain, les modèles géologiques, géochimiques et structuraux ont été mis à jour avec les derniers résultats de forage et appuieront une estimation des ressources mise à jour pour le projet Nelligan prévu pour la fin de 2022.





Figure 1 : Résultats du programme de forage d'hiver 2022 dans le plan.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/130076_ad7731dcd4477b71_002full.jpg





Figure 2: Section transversale mettant en évidence le trou NE-22-194

To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/130076_ad7731dcd4477b71_003full.jpg





Figure 3: Section transversale mettant en évidence le trou NE-22-192

To view an enhanced version of Figure 3, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/130076_ad7731dcd4477b71_004full.jpg

Tableau 1 Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2022

Trou no De À Intervalle Épaisseur vraie (1) Au (2) (3) NOTE

(m) (m) (m) (m) (g/t)

NE-22-192 204.50 232.50 28.00 26.31 0.96 ZONE 36 OUEST Incluant (3) 222.80 230.50 7.70 7.24 1.35



280.70 333.00 52.30 42.84 1.60

Incluant (3) 315.00 328.97 13.97 11.58 4.01



612.00 636.00 24.00 23.18 0.80 ZONE RENARD

688.50 690.00 1.50 1.30 8.80



700.50 721.50 21.00 18.19 0.71 ZONE RENARD INFÉRIEURE Incluant (3) 700.50 706.50 6.00 5.20 1.20



783.00 808.50 25.50 24.63 1.35

NE-22-193 92.80 116.00 23.20 21.80 1.09 ZONE LIAM Incluant (3) 96.00 103.50 7.50 7.05 1.69



276.00 292.50 16.50 12.64 2.58 ZONE 36 OUEST Incluant (3) 278.00 280.00 2.00 1.53 11.50



314.00 327.92 13.92 13.08 4.71

Incluant (3) 318.00 319.50 1.50 1.41 34.20



364.00 421.60 57.60 54.13 1.38 ZONE 36 OUEST Incluant (3) 391.50 400.50 9.00 8.46 2.13

Incluant (3) 414.20 417.00 2.80 2.63 8.38



498.00 499.50 1.50 1.36 4.44 ZONE RENARD

514.50 522.00 7.50 6.50 1.06



543.00 561.00 18.00 15.59 2.64 ZONE RENARD INFÉRIEURE Incluant (3) 543.00 544.50 1.50 1.30 15.60

Incluant (3) 555.00 556.50 1.50 1.30 8.89



567.00 583.50 16.50 14.29 1.49

Incluant (3) 567.00 570.00 3.00 2.60 3.34



660.00 667.00 7.00 5.36 3.21

Incluant (3) 661.50 663.00 1.50 1.15 8.65



703.50 714.00 10.50 8.60 1.45



723.00 771.00 48.00 36.77 1.08

Incluant (3) 733.50 736.50 3.00 2.30 5.81

NE-22-194 79.00 86.85 7.85 7.58 6.71 ZONE LIAM Incluant (3) 79.00 80.00 1.00 0.97 42.50

Incluant (3) 86.00 86.85 0.85 0.82 9.21



92.61 110.00 17.39 16.34 1.19

Incluant (3) 92.61 102.00 9.39 8.82 1.58



259.50 279.00 19.50 18.84 0.72 ZONE 36 OUEST

330.20 342.00 11.80 11.40 2.24

Incluant (3) 333.00 336.00 3.00 2.90 5.14



355.50 363.00 7.50 7.24 0.71



370.23 411.55 41.32 33.85 1.38

Incluant (3) 394.50 397.50 3.00 2.46 5.01



436.50 446.66 10.16 7.78 0.75



496.50 565.50 69.00 59.76 2.24 ZONE RENARD Incluant (3) 511.50 513.00 1.50 1.30 9.67

Incluant (3) 523.50 532.50 9.00 7.79 4.51

Incluant (3) 523.50 525.00 1.50 1.30 12.90

Incluant (3) 556.50 559.50 3.00 2.60 14.60



609.00 619.50 10.50 9.87 1.58



627.00 631.50 4.50 3.90 3.82 ZONE RENARD INFÉRIEURE

648.00 657.00 9.00 7.79 1.18



661.50 667.50 6.00 5.80 1.15



681.00 716.00 35.00 33.81 1.64

Incluant (3) 712.50 715.00 2.50 2.41 8.07

NE-22-195 162.00 175.50 13.50 12.24 0.93 ZONE 36 OUEST

195.00 201.12 7.12 6.69 0.85



223.50 235.40 11.90 9.12 0.76



305.00 334.28 29.28 25.36 1.51 ZONE RENARD Incluant (3) 309.00 316.38 7.38 6.39 2.68



342.66 387.00 44.34 31.35 1.61

Incluant (3) 378.00 381.00 3.00 2.12 4.94



435.33 454.50 19.17 13.56 0.66



528.92 546.00 17.08 13.08 1.25 ZONE RENARD INFÉRIEURE Incluant (3) 532.50 534.00 1.50 1.15 5.21

NE-22-196 * 64.00 81.00 17.00 13.93 1.07 ZONE LIAM

166.35 169.50 3.15 2.73 2.56 ZONE 36 OUEST

205.00 221.00 16.00 13.11 0.61



289.75 310.50 20.75 17.97 1.43



340.30 357.00 16.70 15.69 0.93

Incluant (3) 342.00 343.50 1.50 1.41 4.87



363.00 373.50 10.50 9.87 0.73



385.50 388.90 3.40 3.19 1.70

NE-22-196W 249.00 252.00 3.00 2.72 1.97 ZONE 36 OUEST

283.40 310.50 27.10 25.47 2.12

Incluant (3) 289.50 292.50 3.00 2.82 7.20



324.00 355.50 31.50 29.60 1.06

Incluant (3) 336.70 350.00 13.30 12.50 1.55



364.50 375.00 10.50 9.87 1.20



601.00 607.50 6.50 5.63 1.45 ZONE RENARD INFÉRIEURE

619.50 639.00 19.50 16.89 0.96



714.00 729.00 15.00 14.10 0.72

Including (3) 721.50 726.00 4.50 4.23 1.19

NE-22-197 95.88 99.00 3.12 2.39 2.70 ZONE RENARD

105.00 109.00 4.00 3.06 0.98



153.00 170.00 17.00 13.02 0.99 ZONE RENARD INFÉRIEURE

180.00 213.00 33.00 29.91 1.01

Incluant (3) 189.00 205.50 16.50 14.95 1.31

NE-22-198 108.00 135.85 27.85 22.81 2.31 ZONE RENARD Including (3) 130.50 135.00 4.50 3.69 6.81



171.00 184.50 13.50 11.06 0.92



202.50 226.33 23.83 18.25 3.21 ZONE RENARD INFÉRIEURE Incluant (3) 213.00 225.00 12.00 9.19 5.61

Incluant (3) 214.40 217.80 3.40 2.60 14.96



252.00 268.50 16.50 11.67 1.32

Incluant (3) 262.50 265.50 3.00 2.46 4.23



321.00 345.00 24.00 20.78 0.90

Incluant (3) 324.00 328.50 4.50 3.90 1.88



Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 71 à 97 % de l'intervalle de carotte. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 5 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Elles sont généralementes rapportées pour des valeures minimales de 5 g*m (Facteur métal). Les résultats d'analyses des intervalles sont fournis non plafonnés et plafonnés à 30 g Au/t, et les sous-intervalles à plus haute

* Le forage NE-22-196 a dû être abandonné prématurément pour des raisons techniques et fut poursuivi avec la branche NE-22-196W

Tableau 2 Information sur les forages du projet Nelligan

Trou no UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur

Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) NE-22-192 5473541 522941 381 330 -55 849 NE-22-193 5473584 523161 374 374 -58 777 NE-22-194 5473606 523204 374 342 -55 717 NE-22-195 5473750 523272 372 328 -52 546 NE-22-196 * 5473579 523044 377 334 -63 474 NE-22-196W 5473579 523044 377 334 -63 496 NE-22-197 5473790 522123 372 16 -45 405 NE-22-198 5473790 522123 372 5 -60 450

Distribution d'options d'achat d'actions

De plus, à la suite de sa récente l'assemblée générale annuelle, la Société annonce que le conseil d'administration a effectué son examen annuel de la rémunération et va octroyé 2 625 000 options à des dirigeants, administrateurs et consultants de la société en vertu de son régime d'options d'achat d'actions. Compte tenu de la coïncidence des résultats de Nelligan, les options ne seront émises que le 8 juillet 2022, pourront être exercées pendant une période de 5 ans à un prix équivalent au cours de clôture des actions de la Société à la Bourse de croissance TSX-V le 8 juillet 2022 et acquises immédiatement.

PERSONNE QUALIFIÉE

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, P.Geo, géologue-conseil et personne qualifiée selon la norme canadienne NI 43-101.

À PROPOS DE VANSTAR

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

SOURCE

JC St-Amour

President and CEO

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

