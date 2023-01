Vanstar annonce une mise à jour de l'estimation des ressources à Nelligan - Augmentation des ressources aurifères de 63 % avec des ressources indiquées de 2,0 moz et inférées de 3,2 moz

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 12 janvier 2023) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« EMR ») du projet en coentreprise Nelligan (« Nelligan ») (IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 75 %, Vanstar : 25 %), situé 60 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau, Québec, Canada.

Vanstar a le plaisir d'annoncer un webinaire donnant un aperçu de la ressource mise à jour, qui aura lieu le lundi 16 janvier 2023 à 11 h HNE. Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire.

Faits saillants :

La mise à jour de l'ERM de Nelligan comprend (sur une base à 100 % en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ US l'once) : 72,2 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d'une teneur moyenne de 0,85 gramme d'or par tonne représentant 1,97 million d'onces d'or. 114,1 millions de tonnes de ressources minérales présumées d'une teneur moyenne de 0,88 gramme d'or par tonne représentant 3,24 millions d'onces d'or.



Les ressources minérales ont connu une hausse de 92 % du tonnage et une baisse de 15 % des teneurs d'or, ce qui représente une augmentation globale de 63 % de la teneur en métal par rapport à l'ERM de 2019.





Le forage de définition supplémentaire réalisé entre 2020 et 2022 et le raffinement des modèles du gisement et des modèles structuraux ont contribué à la conversion de 62 % des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées par rapport à l'ERM de 2019.





Le potentiel d'expansion des ressources a été démontré.

J.C. St-Amour, président et chef de la direction de Vanstar, a déclaré : « Grâce aux programmes de forage très ciblés achevés par IAMGOLD, nous avons pu réaliser une augmentation de 63 % des ressources aurifères à Nelligan, ainsi qu'améliorer la qualité des ressources en convertissant certaines des ressources présumées définies en 2019 dans la catégorie indiquée. Avec le programme de forage de 10 000 mètres prévu pour cette année par IAMGOLD, nous pensons qu'il existe un potentiel d'expansion immédiat de la ressource connue et les travaux d'exploration réalisés sur les terres du projet offrent l'occasion de tester des cibles d'exploration nouvellement définies à l'extérieur de la zone de ressources.

Cliquez ici pour en apprendre plus en regardant une entrevue avec J.C. St-Amour.

L'estimation a été réalisée conformément aux Normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les définitions intégrées par renvoi au Règlement 43-101 - Information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Craig MacDougall, premier vice-président, Croissance, d'IAMGOLD a indiqué : « Nous sommes ravis de constater que nos programmes de forage ont confirmé le potentiel d'expansion anticipé à Nelligan et ont donné lieu à une augmentation considérable des ressources minérales dans un vaste système minéralisé continu. L'ERM a non seulement occasionné une hausse importante des ressources, elle a également entraîné la conversion de près de 2 millions d'onces de ressources présumées en ressources indiquées. Le potentiel d'expansion des ressources semble favorable : le gisement comporte des secteurs dans l'enveloppe de fosse, latéralement et en profondeur, qui demeurent ouverts en vue de forages supplémentaires. Nos efforts d'exploration continuent de mettre en évidence l'importance de cette découverte purement primaire. »

« Je tiens également à féliciter l'équipe d'exploration qui a réalisé les récents programmes de forage en toute sécurité dans des périodes difficiles en raison des vastes répercussions de la pandémie de la COVID-19, y compris les hausses de coûts et la disponibilité des services dans notre industrie. Nous remercions aussi tous nos fournisseurs de services qui ont travaillé avec nous à la réussite de ce projet », a ajouté M. MacDougall.

Depuis 2020, IAMGOLD a foré 53 trous supplémentaires (totalisant 22 045 mètres) afin d'accroître la base des ressources, en particulier vers l'ouest et en profondeur. Au 31 décembre 2021, IAMGOLD avait déclaré des ressources minérales à Nelligan (sur une base à 100 %) comprenant des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,02 g/t Au représentant 3,2 millions d'onces contenues (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 23 février 2022). Par rapport à l'ERM de 2019, l'ERM actuelle présente une hausse de 92 % du tonnage et une baisse de 15 % des teneurs d'or, en raison d'une réduction de la teneur de coupure calculée, qui est passée de 0,50 g/t Au à 0,35 g/t Au, ce qui représente une augmentation globale de 63 % en or contenu.

DÉCLARATION DES RESSOURCES MINÉRALES - PROJET NELLIGAN, CANADA

Au 31 décembre 2022 (sur une base à 100 %)

Catégorie Teneur de coupure

(g/t Au) Tonnage

(Mt) Teneur

(g/t Au) Or contenu

(koz Au) Indiquées 0,35 72,2 0,85 1 970 Présumées 0,35 114,1 0,88 3 238

Notes :

D'après les définitions de l'ICM de la classification des ressources minérales de 2014. Les ressources minérales sont estimées selon une teneur de coupure de 0,35 g/t Au. Les ressources minérales sont déclarées en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ US par once et un taux de change $ US : $ CA de 1 : 1,2. Les ressources minérales sont délimitées dans une enveloppe de fosse optimisée Datamine Studio NPVS Scheduler en utilisant une teneur de coupure de 0,35 g/t Au, et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction rentable. L'écrêtage des résultats d'analyse à forte teneur varie entre 7 g/t Au et 40 g/t Au dans les principaux domaines minéralisés de Renard et de la zone Renard inférieure et entre 3 g/t Au et 12 g/t Au dans les autres domaines. L'influence spatiale des échantillons à forte teneur dans les domaines de la zone Renard inférieure, de Renard et de Liam a été contrôlée davantage à l'aide d'une restriction des teneurs élevées utilisant des paramètres de distance à l'intérieur de l'ellipsoïde de recherche. Les résultats de la densité apparente ont été déterminés par des mesures des carottes et varient entre 2,70 et 2,75 g/cm3 pour les différents domaines et lithologies hôtes, et sont de 2,00 g/cm3 pour le mort-terrain. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas de viabilité économique démontrée. Tous les chiffres ont été arrondis afin de refléter la précision relative des estimations.

La mise à jour de l'ERM pour le projet Nelligan est basée sur toutes les données validées disponibles et comprend les résultats intégrés au modèle de ressources dans les programmes de forage de 2020 à 2022 (53 trous totalisant 22 045 mètres forés) ainsi que 24 trous supplémentaires de forage historiques antérieurement situés à l'extérieur de domaines minéralisés, ce qui représente 267 trous de forage au diamant totalisant 84 490 mètres. Les trous de forage se situent à des intervalles variant entre 35 et 100 mètres dans le secteur principal des ressources.. Le gisement a été modélisé à l'aide de Leapfrog afin de créer des domaines à partir de la lithologie, de la structure, du type (ou assemblage) et de l'intensité de l'altération, comprenant une analyse de la continuité des teneurs aurifères de chaque domaine. Le modèle des domaines minéralisés comprend cinq principaux domaines aurifères (zone Renard inférieure, Renard, Z36, Liam et Dan) séparés par une faille post-minéralisation d'orientation nord-est, qui recoupe et déplace localement plusieurs domaines.

L'estimation a été préparée selon une approche de modèle de blocs (blocs de dimensions 10,0 x 5,0 x 5,0 mètres) suivant une interpolation par krigeage ordinaire contraints dans des modèles 3D utilisant des limites rigides de domaines durant l'estimation. Le logiciel de planification minière Datamine Studio NPVS Scheduler a servi à réaliser le modèle de blocs pour délimiter les ressources et satisfaire à l'exigence de l'ICM selon laquelle les ressources minérales doivent présenter des perspectives « raisonnables d'extraction rentable ». On suppose des pentes de la fosse à 45° dans la roche et à 18,4° dans le mort-terrain et un prix à long terme de l'or de 1 500 $ US par once dans l'estimation des ressources. On suppose une récupération d'or de 83 %, comme le démontrent les tests métallurgiques réalisés jusqu'à présent. L'estimation des ressources ne comporte que la minéralisation contenue dans l'enveloppe de fosse optimisée. L'estimation des ressources datée du 31 décembre 2022, présentée à une teneur de coupure de 0,35 g/t Au, a été réalisée par SRK Consulting (Canada) Ltd. (« SRK »).

IAMGOLD déposera un rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur la mise à jour de l'ERM de Nelligan sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, dans les 45 jours de la date de publication du présent communiqué de presse.

Figure 1 : Vue inclinée de l'enveloppe de fosse 2022 de Nelligan montrant des blocs d'une teneur estimée supérieure à 0,35 g/t, comparativement à l'enveloppe de fosse de 2019.

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8185/151154_e130d4e4f41baa74_002full.jpg

Le tableau ci-dessous montre la sensibilité de l'ERM à différentes teneurs de coupure pour un scénario délimité dans la fosse. Il convient de noter que les chiffres fournis dans le tableau ci-dessous ne doivent pas être interprétés comme une déclaration des ressources minérales. Les quantités et estimations des teneurs à différentes teneurs de coupure sont présentées dans le seul but de démontrer la sensibilité du modèle de ressources à une sélection de teneurs de coupure employées.

ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ DE LA TENEUR DE COUPURE À NELLIGAN SUR LES

RESSOURCES INDIQUÉES ET PRÉSUMÉES DÉLIMITÉES DANS LA FOSSE

Catégorie Teneur de coupure

(g/t Au) Tonnage

(Mt) Teneur

(g/t Au) Or contenu

(koz Au) Indiquées 0,15 103,4 0,67 2 225 0,25 89,0 0,74 2 132 0,35 72,2 0,85 1 970 0,45 57,8 0,96 1 785 0,50 51,6 1,02 1 691 0,60 41,1 1,14 1 507 0,75 29,8 1,32 1 262 1,00 17,8 1,62 928 Présumées 0,15 155,8 0,72 3 585 0,25 137,4 0,78 3 464 0,35 114,1 0,88 3 238 0,45 93,3 0,99 2 972 0,50 84,2 1,05 2 833 0,60 68,6 1,16 2 559 0,75 50,1 1,34 2 158 1,00 29,3 1,68 1 583

Le projet Nelligan

Le projet Nelligan est détenu en vertu d'une convention de participation conditionnelle entre Vanstar et IAMGOLD (IAMGOLD : 75 % ; Vanstar : 25 %) aux termes de laquelle IAMGOLD aura la possibilité d'acquérir une participation supplémentaire de 5 % et détiendrait alors 80 % du projet Nelligan en effectuant et en publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu'au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l'intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction représentant 80 % de la part qu'elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.

Prochaines étapes

Le processus d'estimation des ressources a permis de déterminer un nombre de secteurs présentant un potentiel d'expansion latéralement, en profondeur et dans des secteurs où l'espacement des trous de forage demeure trop large pour classifier les ressources en ce moment. Ces secteurs seront évalués pour guider les futurs programmes de forage de délimitation des ressources.

La planification est bien avancée pour le programme d'exploration de 2023, et IAMGOLD entamera bientôt son programme de forage au diamant d'environ 10 000 mètres. Les objectifs du programme de forage comprennent : tester les prolongements en vue d'accroître les ressources connues dans des secteurs en particulier ; réaliser du forage de définition afin de continuer de convertir des ressources présumées en ressources indiquées ; et évaluer des cibles d'exploration nouvellement définies. Les activités d'exploration régionale et les futurs programmes d'exploration continuent d'être guidés par le modèle géologique des ressources de Nelligan et l'intégration et la compilation des données d'exploration afin d'améliorer les modèles géologiques, géochimiques et structuraux d'exploration en vue d'établir et d'accorder la priorité à des cibles additionnelles dans le vaste parc de propriétés du projet.

Des essais métallurgiques additionnels sont également prévus afin de mieux évaluer la récupération dans divers domaines minéralisés et pour diverses teneurs afin d'aider à établir les scénarios optimaux de traitement métallurgique.

Personnes qualifiées, informations techniques et no tes sur le contrôle de qualité

L'estimation des ressources minérales, y compris la vérification des données publiées, a été préparée par SRK conformément aux directives du Règlement 43-101 et des directives des meilleures pratiques en matière d'estimation de l'ICM. L'estimation des ressources a été préparée par Sandeep Prakash, M. Sc., géologue professionnel, consultant principal en géologie des ressources de SRK, sous la supervision d'Oy Leuangthong, PhD, ingénieure, consultante principale en géostatistique de SRK. M. Prakash et Mme Leuangthong sont des personnes qualifiées (des « PQ ») indépendantes au sens donné à cette expression dans le Règlement 43-101, et ont tous deux vérifié et approuvé le contenu du présent communiqué.

Les PQ responsables de la supervision des programmes de forage à l'appui, de la validation et de la vérification des données (y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et d'essai), de la modélisation du gisement et de la révision des informations techniques du présent communiqué de presse sont Maxime Douëllou, géo., géologue consultant, et Shana Dickenson, géo., géologue principale, tous deux rattachés au bureau d'exploration régional de Val-d'Or, au Québec. M. Douëllou et Mme Dickenson sont des PQ pour les besoins du Règlement 43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent communiqué de presse. Les PQ mentionnées ci-dessus ont approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et ont préalablement examinées celles-ci.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont également été examinés et approuvés par Gilles Laverdière, P.Geo, géologue consultant et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a lu et approuvé ce communiqué de presse.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre 0,5 et 1,5 mètre, selon les observations géologiques. Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés au laboratoire ALS Minerals (« ALS ») à Val-d'Or, au Québec. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. ALS traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d'Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité. Conformément au programme d'AQ-CQ de la Société, des vérifications supplémentaires sont également faites avec réanalyses à un second laboratoire (arbitre).

Mise à jour corporative

Sous réserve de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et afin de refléter la politique 4.4 modifiée de la Bourse (« Politique »), le conseil d'administration de Vanstar a modifié son régime actuel d'options d'achat d'actions fixes de 20 % qui a été adopté par les actionnaires désintéressés le 27 juillet 2021 aux termes duquel, le nombre d'options réservées est passé d'un maximum de 9 552 665 à 11 520 092 (le « Plan Amendé »). Le régime modifié prévoit également, entre autres, que l'approbation des actionnaires désintéressés doit être obtenue pour une prolongation des termes des options précédemment accordées aux initiés, le prix d'exercice minimum ne peut être inférieur au prix du marché tel que défini dans la politique, la durée maximale d'une option ne peut excéder 5 ans à compter de la date d'attribution, et les options octroyées à tout administrateur, dirigeant ou employé expirent au plus tard 90 jours après que cette personne cesse d'appartenir à au moins une de ces catégories.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

Source

JC St-Amour.

President and CEO

+1 (647) 296-9871

jc@vanstarmining.com

www.vanstarmining.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur WWW.SEDAR.COM).

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/151154