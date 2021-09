Vanstar commence du forage sur Felix et partage une vidéo d'un visite récente au projet Nelligan

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 9 septembre 2021) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle commencera un programme de forage sur sa propriété Felix. Une foreuse arrivera sur le site cette semaine pour lancer un programme de forage de 2 000 m pour tester des cibles aurifères au sein d'une formation de fer identifiées par la géophysique.

Un levé de polarisation provoquée (PP) récemment réalisé sur la propriété Felix était concentré sur une partie à l'ouest de la propriété là où il y a une formation de fer rubanée plissée (figure 1). Plusieurs anomalies de chargeabilité et de résistivité ont été identifiées et elles sont coïncidentes aux conducteurs MEGATEM historiques. Par conséquent, la Société a conçu un programme de forage sur la propriété (figure 2) pour intercepter un certain nombre de conducteurs associés à un pli de la formation de fer.





Figure 1: Zone du levé PP sur la propriété Felix

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/95906_446adb0004f08b45_002full.jpg





Figure 2: Levé PP et sondages planifiés

To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/8185/95906_446adb0004f08b45_003full.jpg

Nellligan

Le forage sur Nelligan se déroule bien et la partie du programme du forage de définition est maintenant terminée. Le forage sur l'extension ouest du gisement a commencé et se continuera vers l'ouest par incréments de 200 m pour vérifier l'extension de la zone de minéralisation connue. J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a récemment visité la propriété et a déclaré: « Nous sommes heureux de voir le forage progresser selon la planification et de voir les efforts qu'IAMGOLD met dans le projet. Les échantillons de forage sont au laboratoire d'analyse et seront annoncés dès qu'ils seront disponibles.

St-Amour a été interviewé à partir de la carothèque, qui peut être vu en anglais ici https://youtu.be/YqvPspGNpts.





Cannot view this video? Visit:

https://www.youtube.com/watch?v=YqvPspGNpts

Frida et Eva

L'entreprise mobilise une équipe sur place pour mener un programme de prospection et d'échantillonnage sur les projets Frida et Eva. Les travaux devraient être commencez vers le 14 septembre.

À propos du projet Felix

Le projet Felix est situé dans un environnement d'origine volcanosédimentaire comprenant une unité de roche volcanique au nord, une autre au sud et la partie centrale est occupée par des roches sédimentaires. Des intrusions tardives sous forme de batholithes, de plutons ou de dykes sont également notées tout autour de la propriété. La propriété repose principalement sur les roches du Groupe de Chicobi. Le bassin sédimentaire contient des mudstones et des grès turbiditiques graphitiques, avec une formation mineure de fer rubanée magnétite-chert et hématite-jaspe et un conglomérat. Une importante formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les teneurs aurifères recoupées dans le forage historique sont situées près du contact sud de ce dernier. De plus, la faille régionale Chicobi-Nord traverse la partie nord de la propriété. Cette faille, de dimension régionale, borde le camp minier de Normétal au sud. Le projet est situé dans le prolongement est de ce camp minier où il y a d'anciennes mines de sulfures massifs et de nombreux indices d'or, comme ceux de l'ancienne mine d'or Perron sur lesquels Amex Exploration travaille activement. Des zones de cisaillement parallèles à la faille Chicobi-Nord se trouvent également dans les sédiments du Groupe de Chicobi comme en témoigne l'indice aurifère Authier situés à l'ouest de la propriété.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

