Vanstar obtient l'éligibilité DTC aux États-Unis

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 31 août 2021) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (la « Société ») a le plaisir de confirmer que ses actions ordinaires sont désormais éligibles à la compensation et au règlement électronique par l'intermédiaire de la Depository Trust Company (« DTC ») aux États-Unis. Les actions ordinaires de la société se négocie actuellement sur l'OTCQB sous le symbole VMNGF. DTC est une filiale de la Depository Trust & Clearing Corporation, une société américaine qui gère la compensation et le règlement électroniques des titres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Les titres qui peuvent être compensés et réglés par voie électronique par la DTC sont considérés comme admissibles au DTC. L'admissibilité au DTC devrait simplifier le processus de négociation et améliorer la liquidité des actions ordinaires de la Société aux États-Unis. J.C. St-Amour, chef de la direction de la Société a affirmé : « L'admissibilité au DTC simplifiera la négociation de nos actions ordinaires aux États-Unis. Les investisseurs existants bénéficient d'une liquidité et d'une vitesse d'exécution potentiellement plus grandes. Cela ouvre également la porte à de nouveaux investisseurs qui pourraient avoir été précédemment restreints de nos actions ordinaires. » À propos de Vanstar Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe de Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques titrant jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu. SOURCE : JC St-Amour

