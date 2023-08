Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 17 août 2023) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) («Vanstar», ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Mosaic Minerals Corporation ("Mosaic") en vertu de laquelle Mosaic acquerra la propriété Amanda de Vanstar, située à environ 65 km au nord-est de la ville de Nemaska, au Québec.

Mosaic explorera le projet Amanda pour son potentiel en lithium et en or. En plus de contenir plusieurs indices d'or identifiés historiquement par prospection et forages, la propriété Amanda recèle de nombreuses pegmatites recensées en surface contenant différents minéraux associés à la présence possible de spodumène tel que le béryl, le césium, le tantale et le rubidium. La présence de minéraux accessoires tel que la muscovite, le grenat et la tourmaline dans l'environnement de ces pegmatites est également décrite dans les différents rapports du ministère de l'Énergie et des Richesses naturelles du Québec (MERN).

J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « Cet accord avec Mosaic permettra d'effectuer des travaux d'exploration sur le projet Amanda, sans frais pour Vanstar. Les actionnaires continueront à maximiser leur exposition à la valeur du projet Nelligan tout en étant exposés à l'augmentation de la valeur des travaux d'exploration sur le projet Amanda. »

Suivant la réalisation de travaux de prospection en surface faits par le MERN, ceux-ci auraient dénombré la présence d'un minimum de 17 pegmatites sur la propriété Amanda. Également, à la suite de l'analyse des journaux de sondages historiques réalisés sur le projet Amanda, la Société a répertorié la présence d'autres pegmatites non recensées, dans des secteurs où il n'y en avait pas de notées en surface.

Un échantillon de roche pris dans l'une des pegmatites de plus de 1 kilomètre de long recensée en surface par le MERN a révélé une teneur de 31 ppm en Li, 17 ppm en Be, 34 ppm en Cs, 16 ppm en Ta ainsi que 1,000 ppm en Rb. Dans la partie ouest de cette pegmatite, le forage AC 2010-12 localisé à environ 50 mètres de la bordure ouest de la propriété Amanda a recoupé celle-ci et la présence de pegmatites et de spodumène y aurait été notée par le géologue en charge du projet. Selon les données historiques, aucune analyse n'a été faite pour vérifier la présence de lithium dans la plupart des pegmatites visitées par le MERN ainsi que dans les forages.

Situés pour la plupart près des formations de fer, ces forages avaient comme objectifs de tester différents indices de surface pour leur potentiel aurifère. En plus d'avoir intersectés plusieurs valeurs aurifères significatives en surface et près de la surface, ces forages ont recoupé plusieurs pegmatites non répertoriées par le MERN.

Indices aurifères

Le projet aurifère Amanda a été découvert dans les années 1990. Quelques campagnes de prospections et d'échantillonnages en rainures suivies de forages ont permis de déceler plusieurs zones aurifères significatives notamment les indices Arianne, Kog, Ti-Beu et Rock'n Hammer.

L'échantillonnage en surface et les forages réalisés à l'époque étaient spécifiquement pour vérifier le potentiel aurifère du projet Amanda. Plusieurs de ceux-ci ont révélé la présence d'or près de la surface et en profondeur.

Voici quelques résultats provenant des principaux indices aurifères :

Trou Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices AC-97-31 2,42 g/t Au 4 m Arianne and 5,44 g/t Au 7 m Arianne including 12,11 g/t Au 3 m AC-02-01 1,15 g/t Au 18 m Arianne AC-02-05 0,52 g/t Au 11,37 m Rock'n Hammer including 1,36 g/t Au 2 m Tranchée Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices TR-97-01 0,6 g/t Au more than 8.3 m Arianne and 1,07 g/t Au 7 m Arianne TR-97-03 1,35g/t Au 11 m Ti Beu including 5,2 g/t Au 2 m TR-97-04b 1,69 g/t Au 13,8 m Kog and 5,17 g/t Au 2,9 m Kog and 8,34 g/t Au 1,6 m Kog

Termes

Selon cette entente, Mosaic pourra acquérir un premier intérêt de 50% en contrepartie de 1 million $ en travaux d'exploration et de l'émission de 4 millions d'actions en faveur de la société Vanstar au cours des trois prochaines années. Les engagements de dépenses seraient les suivants :

$250,000, au plus tard le premier anniversaire:

$250,000, au plus tard le jour du deuxième anniversaire ; et

$500,000 au plus tard le troisième anniversaire.

Les émissions d'actions se feront comme suit :

1,000,000 actions cinq jours après la date effective;

1,000,000 actions cinq jours après le premier anniversaire de la date effective; et

2,000,000 actions cinq jours après le deuxième anniversaire de la date effective; et.

Une fois que les dépenses de 1 000 000 $ auront été effectuées et que les actions auront été émises, Mosaic aura acquis 50 % du projet. Vanstar aura alors la possibilité de participer à une coentreprise à parts égales ou de permettre à Mosaic d'acquérir une participation supplémentaire de 30 % en échange du dépôt d'un rapport 43-101 sur les ressources avant la fin de l'année 2030. Mosaic sera l'opérateur du projet. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Personne qualifiée

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont également été examinés et approuvés par Gilles Laverdière, P.Geo, géologue consultant et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a lu et approuvé ce communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiqués et 3,6 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 février 2023) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100% de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur www.sedarplus.ca).

