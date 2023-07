Vanta Bioscience Limited est une société de recherche contractuelle préclinique basée en Inde. La société est engagée dans la recherche et le développement dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments, de produits biologiques, de vaccins, de thérapies génétiques, ainsi que de diagnostics et de cosmétiques, y compris la recherche clinique. Elle fournit des services d'évaluation des risques pour évaluer la sécurité des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), des excipients, des substances extractibles et lixiviables, y compris les impuretés pharmaceutiques résultant du processus de fabrication ou de la dégradation du produit. Elle fournit également des services d'experts pour la détermination des limites d'exposition basées sur la santé, telles que l'exposition quotidienne autorisée (PDE) ou l'exposition quotidienne admissible (ADE), y compris les limites d'exposition professionnelle (OEL) pour les fabricants de produits pharmaceutiques. Les filiales de la société comprennent Vanta Clinical Research Limited et Vayam Research Solutions Limited.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale