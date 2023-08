Vantea Smart SpA est une société de technologie de l'information (TI) basée en Italie. La société opère dans quatre secteurs d'activité : Cybersécurité, Planification des ressources de l'entreprise (ERP), Conciergerie et restauration hôtelière Distribution de cafés (Ho.Re.Ca.). La cybersécurité fournit des services informatiques liés à la conception, la mise en œuvre et la maintenance de la gestion des accès aux identités (IAM) ; et aux opérations de sécurité, entre autres. L'ERP offre une suite de services natifs du cloud pour les petites et moyennes entreprises. Ho.Re.Ca. La distribution offre aux entreprises une plate-forme numérique. Concierge fournit des services technologiques d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à client (B2C) par le biais d'une plateforme numérique.

Secteur Services et conseils en informatique