(Alliance News) - Vantea SMART Spa a annoncé que le Ministère de l'Entreprise et du Made in Italy a reçu un rapport financier et technique positif de MPS Capital Services Spa pour le projet Cyberlens.

Le montant approuvé est de 6,3 millions d'euros, ce qui correspond à une facilitation de 3,7 millions d'euros, dont 2,6 millions d'euros sous forme de contribution aux dépenses et 1,1 million d'euros sous forme de financement subventionné.

Le projet a été présenté avec le partenaire de recherche Res On Network - Intelligence and Global Defence Ltd de Londres, qui réalisera une partie du projet pour un total de 727 500 euros et une contribution aux dépenses de 363 750 euros. La part de Vantea SMART est donc de 2,2 millions d'euros en contribution aux dépenses et de 1 110 325,00 euros en financement à faible taux d'intérêt, égal à 20 % du taux de référence.

"Une plateforme logicielle de cybersécurité est en cours de création pour l'identification, la mesure, l'atténuation, la surveillance et le signalement des cyberrisques au sein de toute organisation, dans n'importe quel environnement", a déclaré la société.

Simone Veglioni, PDG de Vantea SMART, a déclaré : "Nous attendions depuis des mois ce résultat, qui est pour nous fondamental, car il témoigne de la justesse du parcours entamé au début de l'année, qui a vu la réduction des investissements dans des domaines autres que l'informatique pour augmenter ceux consacrés au développement de produits cybernétiques. Ce résultat, ainsi que les retours que nous obtenons du marché, nous incitent à accélérer la transition vers le développement de produits logiciels et le marché cybernétique".

Vantea SMART augmente de plus de 13 % pour atteindre 2,53 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

