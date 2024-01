(Alliance News) - Vantea SMART Spa a annoncé vendredi qu'elle a été acceptée pour un financement régional dans les Abruzzes pour son projet WTTM.

L'entreprise recevra une subvention non remboursable de 560 000 euros pour un projet d'une valeur totale de 800 000 euros.

Le projet WTTM - Welcome To The Machine porte sur la conception et l'expérimentation d'un cadre de cybersécurité destiné aux entreprises du secteur automobile.

Simone Veglioni, PDG de Vantea SMART, a déclaré : "Ce financement, ainsi que celui du MIMIT, annoncé le 26 décembre, confirme définitivement la justesse de la stratégie adoptée l'année précédente, qui a vu l'entreprise pénaliser les investissements dans des domaines autres que l'informatique au profit de ceux liés à la cybersécurité.

"Les réactions que nous recevons des institutions et du marché nous incitent à poursuivre résolument dans cette voie afin d'établir l'entreprise en tant que société de services et de produits cybernétiques à moyen terme. Les produits développés n'augmentent pas seulement la valeur de l'entreprise, mais apportent également des contributions directes et indirectes en termes de revenus. En effet, la vente de licences favorise également la croissance des services et, surtout, de ses marges".

