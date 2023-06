Communiqué de Presse

Vantiva annonce la nomination du nouveau Président de son Comité d’audit

Katleen Vandeweyer succède à Mindy Mount.

Paris – le 30 juin 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), annonce que Katleen Vandeweyer, Administratrice indépendante membre du Comité d’audit et du Conseil d’administration (le « Conseil ») de Vantiva, a été nommée Présidente du Comité d’audit le 20 juin 2023. Elle succède à Mindy Mount qui a quitté la Présidence du Comité d’audit le 20 juin 2023 et se retirera du Conseil d'administration à compter d'aujourd'hui.

Katleen Vandeweyer est membre du Conseil d’administration et du Comité d’audit de la société depuis le 27 avril 2023.

Mindy Mount est membre du Conseil d'administration depuis avril 2016, et Présidente du Comité d'audit depuis février 2017.

« Nous sommes ravis d'accueillir Katleen Vandeweyer dans son nouveau rôle de Présidente du Comité d'audit », a déclaré Richard Moat, Président du Conseil d'administration. « Bien qu'elle n'ait rejoint le Conseil d'administration que récemment, l'expertise financière de Katleen s'est déjà avérée inestimable et je suis certain que sa grande expérience en matière de gouvernance et d'audit lui sera très utile dans ses nouvelles fonctions. »

« Mindy Mount a rendu d'immenses services en tant que membre du Conseil d'administration et Présidente du Comité d'audit pendant de nombreuses années. Au nom du Conseil d'administration, de l'équipe dirigeante de Vantiva et de nos actionnaires, je tiens à remercier sincèrement Mindy pour sa contribution et son engagement significatifs envers l'entreprise. Nous apprécions grandement le leadership et la perspicacité dont Mindy a fait preuve au sein du Conseil d'administration et du Comité d'audit, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

À propos de VANTIVA

Repoussons les limites

Les actions VANTIVA sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI) et sont négociables sous forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis sur le marché OTC Pink (TCLRY).

VANTIVA, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. VANTIVA s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution.

Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, VANTIVA est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

VANTIVA s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez VANTIVA sur LinkedIn et Twitter.

