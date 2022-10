Vantiva : L'industrie s'engage à concevoir des équipements pour les locaux des clients qui...

Koen De Wulf,

directeur du développement durable, Vantiva Les fournisseurs de services de cable et télécommunication réalisent des investissements importants pour réduire leur profil d'empreinte carbone. Il s'agit d'une réponse directe à la sensibilisation croissante des consommateurs aux défis du changement climatique, à l'émergence de réglementations strictes et à l'intégration d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans tous les secteurs de l'économie. Après avoir fait le tour des chiffres et évalué leurs options, de nombreux leaders du secteur ont conclu que la conception, la fabrication, la distribution et la gestion des équipements des locaux des clients (CPE) offraient une occasion idéale de faire avancer cette importante priorité. Nous nous sommes entretenus avec Koen De Wulf, directeur du développement durable chez Vantiva - anciennement Technicolor - pour en savoir plus sur le développement durable dans l'écosystème des fournisseurs de services réseau.

Voici ce qu'il avait à dire:

Q : En quoi le principe de durabilité modifie-t-il la façon dont les fournisseurs de services réseau élaborent des stratégies pour proposer des offres d'équipements de nouvelle génération aux consommateurs de la maison connectée ?

Koen De Wulf : L'écosystème CPE fait l'objet d'un débat sérieux et continu sur la manière dont les acteurs clés peuvent collaborer pour rendre l'ensemble de l'écosystème - y compris le développement, la conception, la chaîne d'approvisionnement et le transport des produits - plus durable. Cela crée une opportunité pour les fournisseurs de services réseau (NSP) qui offrent des CPE pour maisons connectées à leurs clients de repenser leurs stratégies pour réduire leur empreinte globale.

Il existe trois grands domaines dans lesquels des changements peuvent être apportés pour rendre les offres de CPE plus durables.

● Le matériel . Les opérateurs explorent, conçoivent et investissent dans des CPE à faible puissance, fabriqués à partir de matériaux recyclés et sensibles à l'environnement. Ils font également pression sur la chaîne de valeur pour améliorer et rationaliser les processus de fabrication qui produisent moins de déchets et consomment moins de ressources avant, pendant et après le déploiement des CPE.

● Logiciels . De nombreux progrès ont été réalisés pour réduire les facteurs de forme et les besoins en énergie des appareils domestiques connectés qui sont plus intelligents et conscients de la situation. Ainsi, ils peuvent s'éteindre - ou se mettre en mode veille - lorsque l'appareil n'est pas utilisé fréquemment à différents moments de la journée.

● Emballage . Les opérateurs passent à l'utilisation exclusive de matériaux réutilisables pour les emballages et éliminent les éléments qui ne contribuent pas directement à la valeur de l'expérience utilisateur.

Ces changements ne semblent peut-être pas bouleversants, mais lorsque vous multipliez chacun de ces domaines clés par les millions et les millions d'appareils dans le monde, cela commence à avoir un impact majeur sur notre climat et notre durabilité.

Q : Les CPE multifonctionnels contribuent-ils à réduire l'impact des appareils sur l'environnement global et les objectifs de durabilité ?

De Wulf : La génération actuelle de CPE - qu'il s'agisse de passerelles ou de décodeurs - est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a seulement cinq ans. Ils sont plus intelligents et plus performants. Ces appareils sont capables de remplir plusieurs fonctions qui, par le passé, auraient nécessité plusieurs appareils.

Ces CPE multifonctions sont non seulement plus pratiques pour l'utilisateur final, mais ils permettent également de remporter des victoires importantes dans la lutte pour l'amélioration de la durabilité.

Lorsque vous combinez plusieurs appareils en un seul CPE puissant, vous réduisez efficacement le nombre de ressources nécessaires à l'emballage et au transport de ces appareils dans les foyers du monde entier.

Cela dit, cette approche présente un défi à l'autre bout du spectre. Lorsque vous commencez à emballer et à intégrer un grand nombre de fonctionnalités sur une seule plate-forme, le dispositif lui-même devient beaucoup plus complexe. Cela peut entraîner une augmentation de la production de chaleur thermique et de la consommation d'énergie.

Q : La durabilité se manifeste-t-elle comme une priorité stratégique dans la manière dont les fournisseurs de services réseau se lancent sur le marché ?

De Wulf : Le développement durable trouve un écho certain auprès des opérateurs, en particulier ceux qui ont une portée à grande échelle - et des millions d'appareils dans les foyers connectés du monde entier. Ces opérateurs prennent des engagements importants pour améliorer leur profil de durabilité. Ils constatent également que faire ce qui est bon pour la planète est également bon pour les affaires. Dans de nombreux cas, les initiatives en matière de durabilité débouchent sur des pratiques qui réduisent les coûts liés à l'emballage et au transport.

Parmi les câblo-opérateurs, par exemple, des entreprises comme Comcast, Cox et Charter se sont engagées à être neutres en carbone d'ici 2035, lors du salon NCTA d'avril 2022. Des initiatives similaires ont lieu parmi les opérateurs de télécommunications mondiaux, où la plupart des PSN de cette catégorie sont en train de mettre en place des rôles de gestion dédiés pour mener des initiatives de durabilité.

En conséquence, les entreprises investissent dans des véhicules hybrides et électriques pour leurs flottes et mettent en œuvre des programmes pour recycler les câbles et les matériaux connexes utilisés pour déployer les réseaux à large bande.

Un nombre croissant de consommateurs tiennent compte de la durabilité lorsqu'ils choisissent les entreprises avec lesquelles ils veulent faire des affaires. Cela a incité les PSN non seulement à agir, mais aussi à prendre position. Ils sont devenus des champions mondiaux et des meneurs d'hommes dans le domaine de la durabilité.

Nous pensons que la demande des consommateurs pour des produits durables ne fera qu'augmenter avec le temps. Cela crée des opportunités pour les PSN qui ont réussi à sensibiliser le public à leurs initiatives de durabilité. La durabilité est en train de devenir un facteur clé de différenciation. À terme, elle deviendra une exigence concurrentielle.

La création et la mise en œuvre de pratiques durables entraînent des coûts initiaux importants. En ce sens, les PSN doivent s'engager à dépenser de l'argent avant de pouvoir économiser des ressources. À long terme, cependant, c'est la bonne chose à faire.