Vantiva : Nomination de Bruno Roqueplo au poste de Président de Solutions Logistiques

Vantiva nomme Bruno Roqueplo au poste de Président de Solutions Logistiques afin de développer ses capacités de fabrication et de logistique, et de poursuivre son expansion dans la production de dispositifs vinyles et microfluidiques.

Le nouveau responsable des solutions de la chaîne d'approvisionnement de la société renforce la position de Vantiva dans le secteur de la logistique.

PARIS - 7 mars 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI ; OTCQX : TCLRY), un leader mondial de la technologie qui crée des innovations permettant de connecter les utilisateurs aux contenus et services dont ils ont besoin à la maison et au travail, annonce aujourd'hui l'arrivée de Bruno Roqueplo au sein de la société et sa nomination au poste de Président de Solutions Logistiques pour superviser l'ensemble des opérations et des activités, une division de la société qui fournit des services de fabrication de précision, de conditionnement de produits, d'entreposage, de distribution et de logistique mondiale.

Tout en supervisant l'ensemble des opérations de Solutions Logistiques, Bruno Roqueplo accompagnera le lancement de la fabrication de produits microfluidiques, un secteur à fort potentiel de croissance, notamment dans le domaine de la santé et du diagnostic médical. Vantiva Precision BioDevices vient d'achever l'extension de son centre d'innovation, ce qui lui permettra de développer et de fabriquer des consommables microfluidiques en polymère moulé par injection, afin de répondre à la demande des marchés croissants de la médecine et des sciences de la vie.

« Vantiva a fait preuve de résilience opérationnelle en réponse aux défis de la chaîne d'approvisionnement », déclare Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva. « Nous avons travaillé pendant des années en vue de transformer Solutions Logistiques en une activité de fabrication mondiale hyper-flexible et évolutive, avec des usages innovants de technologies et systèmes préexistants. Grâce à des clients dans des secteurs aussi vastes que ceux des décodeurs, des DVD et du vinyle, nous avons pu apprendre, évoluer et optimiser nos services de chaînes d'approvisionnement et anticiper les évolutions du marché. »

Solutions Logistiques est le leader mondial de la fabrication, du conditionnement et de la distribution de disques pour tous les grands studios, avec 65 % de part de marché au niveau monde et 90 % de part de marché en Amérique du Nord. La société fabrique également avec succès des disques vinyles, commercialise des laboratoires sur puce et des disques optiques (i.e. DVD, CD et jeux vidéo) pour les grands studios, les éditeurs de jeux, les détenteurs de droits indépendants, les labels de musique, les développeurs de logiciels et les éditeurs de livres. Solutions Logistiques a tiré parti de son infrastructure existante pour se diversifier et créer quatre segments de marché stratégiques axés sur la croissance : vinyle, microfluidique, services d'exécution et courtage en logistique globale. Récemment, les innovations dans la conception, le développement et le déploiement d'un nouveau processus de fabrication dynamique et flexible, mis en œuvre dans le cadre de l'initiative de fabrication Smart Lines de Vantiva, ont été publiquement reconnues par l'Institute of Supply Chain Management.

« Au cours des deux dernières années, le courtage Global Logistics, une activité de Solutions Logistiques, a prospéré et a connu une croissance de 66 % », indique Luis Martinez-Amago. « Cette solide croissance a entraîné une amélioration de la rentabilité et les objectifs budgétaires initiaux du courtage pour 2022 ont plus que doublé. Une grande partie de notre succès peut être attribuée aux investissements stratégiques que nous avons réalisés, comme l'embauche de talents ayant une expertise en courtage de fret, l'intégration de la technologie alimentée par l'IA dans nos opérations et l'expansion de nos bureaux centraux de courtage ».

Solutions Logistiques a les capacités de résoudre des défis complexes de logistique et de distribution de bout en bout. Le réseau de la société, composé d'installations mondiales situées à des emplacements stratégiques, permet à Solutions Logistiques d'offrir à ses clients de divers segments de marché un accès à des solutions hautement flexibles et évolutives pour répondre aux exigences des cycles de produits saisonniers, promotionnels et à rotation rapide. Les offres comprennent des solutions de chaîne d'approvisionnement à valeur ajoutée ainsi que des services 3PL pour les canaux d'entreprise à entreprise comme directement à destination du consommateur. Solutions Logistiques développe actuellement toutes les verticales, ressources et capacités pour :

Établir la fabrication, le conditionnement et la distribution de la production de vinyle en Amérique du Nord, en Europe et en Australie afin de suivre la croissance rapide de l'industrie du vinyle.

Se développer dans le segment commercial de la microfluidique.

Poursuivre l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution des commandes de produits hors-disques sur de nouveaux marchés.

Améliorer le courtage de fret de transport en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'accueillir Bruno dans notre équipe car il possède une solide expérience de croissance au sein d'entreprises françaises cotées et une connaissance approfondie de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations de fabrication », conclut Luis Martinez-Amago. « L'arrivée de Bruno au sein de l'équipe de direction de Solutions Logistiques contribuera à accélérer l'expansion du marché sur les cinq prochaines années ».

Avant de rejoindre Vantiva, Bruno Roqueplo a occupé des postes de conseil et de management de transition dans les secteurs de la construction, la logistique et la distribution, la fabrication, des services et de l'alimentation, pour des entreprises telles que le Groupe Elen, Deya, Shurgard, Algeco, Suntec Industries, Solice, Castorama, Carrefour et European Food Distribution. Avec plus de 30 ans d'expérience internationale à des postes de direction financière et de direction générale, dans les secteurs du commerce de détail, des services d'entreposage et de fabrication, Bruno Roqueplo a une grande expertise de gestion du changement.

Vantiva, auparavant connu sous le nom de Technicolor a son siège social à Paris, en France. C'est une société indépendante et un leader technologique mondial pour la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants. Ceux-ci connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment, que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la chaîne d'approvisionnement en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par les entreprises leaders de divers secteurs verticaux, notamment les fournisseurs de services réseau, les sociétés de logiciels et les créateurs de jeux vidéo depuis plus de 25 ans.