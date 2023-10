Vantiva regroupe des professionnels de l'industrie créative et technologique au service de la création, de la gestion et de la fourniture de contenus de divertissement pour le consommateur final. Proche des opérateurs et des diffuseurs, le groupe se place parmi les leaders mondiaux de services de distribution de contenu numérique et de produits d'accès pour la maison, comme les décodeurs et les passerelles résidentielles. Enfin, Vantiva est un fournisseur important de médias physiques, l'un des leaders mondiaux pour le traitement de films et l'un des plus grands fabricants et distributeurs indépendants de DVD et de disques Blu-rayT.

Secteur Production de spectacles