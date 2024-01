Vardhman Concrete Limited est une entreprise d'infrastructure basée en Inde. La société est engagée dans des activités de construction. Ses principales activités sont la conception, la fourniture, la construction, la mise en service et la gestion de tous les travaux de routes, ponts, bâtiments, structures industrielles, poteaux de lignes de transmission, centrales électriques, réacteurs, installations spatiales, silos, entrepôts, ponceaux, docks, ports, jetées, quais, canaux, réservoirs, barrages, des digues, des travaux d'irrigation, des travaux de récupération, des travaux d'approvisionnement en eau, des systèmes de transport de l'eau et de drainage, des travaux de traitement de l'eau et des eaux usées, des travaux d'évacuation des eaux usées, des stations de pompage de l'eau et des eaux usées, des travaux de drainage des eaux pluviales et de surface, des travaux d'assainissement du gaz, des travaux de téléphonie, de télégraphie et d'alimentation en énergie et tous les autres travaux. L'usine de la société est située dans le village de Lohop, Khalapur Taluka, district de Raigad, Maharashtra. Ses filiales comprennent Sumer Infrastructure Private Limited, Vardhman Concrete Limited, et S V Inova Build Private limited.

Secteur Construction et ingénierie