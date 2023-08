Vardhman Polytex Limited est une société holding basée en Inde. L'activité principale de la société est la fabrication de fils et de vêtements. Les usines/unités de l'entreprise sont situées à Bathinda, au Pendjab, à Ludhiana, au Pendjab, avec une capacité de production annuelle de cinq lakh pièces, et à Nalagarh, dans l'Himachal Pradesh. Le portefeuille de fils de l'entreprise comprend des fils de coton (cardé, peigné, biologique, meilleure initiative de coton et supima), des fils de coton-polyester et des fils à valeur ajoutée (gris et teints) dans des titres variables. La technologie de l'entreprise comprend divers fabricants de machines, Rieter, Trutzschler, Kirloskar Toyota, Schlafhorst, Murata, Volkmann, Xorella, Loptex, Uster, Luwa, Fongs, Thies, SSM et Monga Strayfield. Elle a une capacité de teinture de 15 tonnes de fil par jour. Sa teinturerie est équipée de technologies importées de fabricants tels que Fongs de Hong Kong, SSM de Suisse, Monga Strayfield du Royaume-Uni et Detin d'Italie.

Secteur Textiles et Cuirs