Vardhman Textiles Limited : Une zone support en soutien 31/03/2022 | 08:29 Nicolas Aleksy 31/03/2022 | 08:29 achat En cours

Cours d'entrée : 458.25INR | Objectif : 553INR | Stop : 348INR | Potentiel : 20.68% La valeur Vardhman Textiles Limited revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 452.42 INR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 553 INR. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Tissage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VARDHMAN TEXTILES LIMITED -0.79% 1 747 CHINA JUSHI CO., LTD. -15.27% 9 544 TONGKUN GROUP CO., LTD. -17.04% 6 552 TEXHONG TEXTILE GROUP LIMIT.. -2.91% 1 173 HUAFU FASHION CO., LTD. -7.88% 1 117 LU THAI TEXTILE CO., LTD. 1.32% 785 UNIFI, INC. -21.99% 340 CENTURY SYNTHETIC FIBER COR.. 4.24% 177

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières INR USD EUR CA 2022 92 939 M 1 226 M 1 099 M Résultat net 2022 15 703 M 207 M 186 M Dette nette 2022 19 055 M 251 M 225 M PER 2022 8,33x Rendement 2022 1,53% Capitalisation 132 Mrd 1 747 M 1 565 M VE / CA 2022 1,63x VE / CA 2023 1,43x Nbr Employés 20 916 Flottant 36,5% Prochain événement sur VARDHMAN TEXTILES LIMITED 12/05/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 458,25 INR Objectif de cours Moyen 581,25 INR Ecart / Objectif Moyen 26,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shri Paul Oswal Chairman & Joint Managing Director Neeraj Jain MD & Non-Independent Executive Director Suchita Jain Vice Chairman & Joint Managing Director I. M. J. S. Sidhu President & Director-in-Charge Rajeev Thapar Chief Financial Officer