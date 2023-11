Varex Imaging Corporation est un concepteur et un fabricant de tubes à rayons X, de détecteurs numériques et d'autres solutions de traitement de l'image. La société opère à travers deux segments : Le secteur médical et le secteur industriel. Le secteur médical conçoit, fabrique, vend et entretient des composants d'imagerie à rayons X, notamment des tubes à rayons X, des détecteurs numériques, des chambres d'ionisation et des buckys, des connecteurs haute tension, des logiciels de traitement d'images et des stations de travail, des logiciels de reconstruction tridimensionnelle (3D), des logiciels de diagnostic assisté par ordinateur, des collimateurs, des dispositifs de contrôle automatique de l'exposition, des générateurs et des échangeurs de chaleur. Ces composants sont utilisés dans toute une série d'applications d'imagerie médicale. Le segment industriel conçoit, développe, fabrique, vend et entretient des produits d'imagerie à rayons X destinés à un certain nombre de marchés, notamment les applications de sécurité pour le contrôle du fret dans les ports et aux frontières et le contrôle des bagages dans les aéroports, ainsi que les applications de contrôle non destructif, d'irradiation et d'inspection utilisées dans divers autres marchés.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés