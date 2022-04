Varia US Properties : Ad Hoc Announcement

Communiqué de presse

Zoug, le 7 avril 2022

Varia US Properties: Publication de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 2022

Varia US Properties AG tiendra son Assemblée Générale annuelle (AG) le 29 avril 2022 à Zoug et en publie l'ordre du jour aujourd'hui. Conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance Covid-19 3, l'AG se déroulera sans la présence physique des investisseurs. Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits que par l'intermédiaire du mandataire indépendant; la date limite pour soumettre des instructions au mandataire est le 28 avril 2022.

L'exercice 2021 a été excellent en termes de performance opérationnelle, de croissance et de développement de la société. Le conseil d'administration est très heureux d'être en mesure de confirmer ses précédentes recommandations en ce qui concerne la distribution du complément («true-up») ainsi que de continuer la distribution de dividendes trimestriels.

Outre les points habituels, l'ordre du jour de l'AG 2022 comprend les sujets suivants:

• Proposition de distribution d'un dividende complémentaire additionel de CHF 1.20 par action, d'un montant total de CHF 12'151'222 (la moitié provenant du bénéfice disponible et l'autre moitié des réserves d'apport en capital) et payable le 11 mai 2022. Il en résulte un dividende total de CHF 3.20 par action pour l'année 2021.

• Proposition de poursuivre la distribution trimestrielle d'un montant total de CHF 20'252'036 CHF (prélevé pour la moitié sur le bénéfice disponible et pour la moitié sur les réserves d'apport en capital), payable en quatre versements trimestriels les 10 août 2022, 10 novembre 2022, 10 février 2023 et 10 mai 2023. Par rapport au nombre d'actions en circulation, qui est actuellement de 10'126'018, cela correspond à une distribution de CHF 2.00 par action, payable en quatre tranches de CHF 0.50 chacune.

• Proposition de réélection des membres du conseil d'administration ainsi que du Président pour un mandat d'un an chacun.

Agenda Assemblée Générale annuelle le 29 avril 2022 Informations relatives au 1er trimestre 2022 le 19 mai 2022 Résultats semestriels 2022 le 29 août 2022

En cas de questions, veuillez vous adresser à:

Juerg Staehelin, IRF

Téléphone: +41 43 244 81 51, E-mail: investors@variausproperties.com

À propos de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement sur les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus d'informations: www.variausproperties.com

Avis juridique (en anglais)

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.