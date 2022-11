Varia US Properties : Ad Hoc Announcement

En ce qui concerne les perspectives pour l'exercice 2022, le conseil d'administration de Varia US s'attend à un ralentissement du taux de croissance du revenu net d'exploitation ainsi que la poursuite de l'expansion des taux de capitalisation se poursuivent, affectant ainsi la valeur du portefeuille. Néanmoins, à plus long terme et dès que les taux d'intérêt commenceront à se stabiliser à nouveau, un rebond du marché est attendu.

Le rapport complet et entièrement consolidé de Varia US pour le troisième trimestre 2022 peut être téléchargé sur le site Web de la société à l'adresse https://variausproperties.com/investors/quarterly-updates/.

Dates clés Prochain versement de dividendes fixes 10 février 2023 Résultats annuels 2022/ Rapport annuel 2022 30 mars 2023 Assemblée Générale ordinaire 2023 25 avril 2023 Contact Juerg Staehelin, IRF

Phone: +41 43 244 81 51, E-mail:investors@variausproperties.com

A propos de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement sur les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus d'informations : www.variausproperties.com

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.