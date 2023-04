Varia US Properties : Ad Hoc Announcement

Patrick Richard, membre exécutif du conseil d'administration de Varia US, a déclaré: «Le troisième trimestre de l'année a généré d'excellents résultats financiers. Tous les indicateurs clés ont continué à progresser et sont soutenus par un bilan très solide. C'est là le résultat d'une stratégie efficace qui s'avère payante même dans une période exceptionnelle. Depuis le début de l'année, Varia US a profité de conditions de marché favorables pour céder certains actifs plus petits, éloignés ou à faible rendement et a acquis des actifs plus importants sur des marchés solides. Globalement, nous sommes convaincus que nous allons dégager de solides résultats financiers sur l'ensemble de l'année 2021.»

Au troisième trimestre, Varia US s'est principalement concentrée sur la gestion des activités et la performance financière de ses propriétés. Les activités de Capex sont en cours dans de nombreuses propriétés et la fin du moratoire sur les expulsions a été bien géré, avec un faible impact sur le niveau d'occupation global. L'entreprise a vendu cinq actifs non stratégiques de petite taille, totalisant 584 unités, et réinvesti l'important produit de cette vente dans l'acquisition de deux propriétés, l'une à Indianapolis (Indiana; 256 unités), l'autre à Fayetteville (Caroline du Nord; 360 unités). Il s'agit d'actifs de plus grande taille, positionnés sur des marchés plus stratégiques. Au 30 septembre 2021, le portefeuille était composé de 42 propriétés, pour un total de 10 902 unités.

Au cours du troisième trimestre 2021, les taux de collecte des loyers étaient égaux, voire supérieurs aux niveaux prépandémie. Ces taux de collecte très positifs demeurent en ligne avec les niveaux élevés que nous avons enregistrés ces derniers 18 mois, depuis le début de la pandémie. Alors que l'économie américaine poursuit son fort rebond, Varia US s'attend à ce que la perception des loyers reste favorable.

A la fin du T3 2021, Varia US a lancé son deuxième emprunt obligataire de 50 millions de francs. Les fonds ainsi levés ont immédiatement été investis dans l'acquisition de LC Mathews qui totalise 600 unités à Louisville (Kentucky). L'entreprise prévoit de finaliser deux autres acquisitions d'ici la fin de l'année. De plus, deux actifs de petite taille, situés dans des emplacements non centraux, devraient également être vendus d'ici la fin de l'année.

Prochains paiements de dividende fixé le 11 novembre 2021 et le 11 février 2022 Publication des résultats de l'exercice 2021 le 30 mars 2022 Assemblée Générale annuelle le 29 avril 2022

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement sur les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs.

