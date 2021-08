Varia US Properties : FR Media Release – 31 Août 2021

Communiqué de presse Annonce ad hoc tel que défini par l'article 53 RC Zoug, le 31 août 2021 Excellents résultats opérationnels semestriels pour Varia US: le revenu total a plus que doublé pour établir un nouveau record à USD 113.2 millions et la valeur du portefeuille dépasse pour la première fois le seuil du milliard Revenu total de USD 113.2 millions (30 juin 2020: USD 52.4 millions; +116.0%)

Revenu brut effectif de USD 71.1 millions (30 juin 2020: USD 54.6 millions; +30.2%)

Bénéfice net lié à la ré-évaluation de la valeur de marché des immeubles de USD 54.8 millions (30 juin 2020: USD -2.2 millions)

Bénéfice réalisé sur la cession de propriétés de USD 12.7 millions

Pour la première fois, la valeur du portefeuille dépasse le seuil du milliard, à USD 1.060 milliard à fin juin 2021 (31 décembre 2020: USD 928.2 millions; +14.2%)

Résultat opérationnel avec ré-évaluation de USD 75.6 millions (30 juin 2020: USD 20.9 millions; +261.7%)

Profit de la période de USD 48.7 millions (30 juin 2020: USD 6.8 millions; +616.2%)

EBITDA de USD 33.5 millions (30 juin 2020: USD 23.1 millions; +45.2%)

Fonds provenant de l'exploitation (FFO 1 ) de USD 20.7 millions (30 juin 2020: USD 11.4 millions; +82.1%)

Bénéfice par action de USD 4.81 (30 juin 2020: USD 0.76)

Valeur liquidative nette par action de USD 40.19 (30 juin 2020: USD 35.43)

Avec son portefeuille immobilier résilient, Varia US est bien positionnée pour affronter les prochains mois et profiter de la relance de l'économie américaine

Le conseil d'administration envisage l'émission d'une nouvelle obligation au troisième trimestre de l'année pour soutenir la croissance et le développement de la société Manuel Leuthold, président du conseil d'administration de Varia US, a déclaré : «Nous sommes très satisfaits des excellents résultats opérationnels des six premiers mois de l'année 2021. Ils reflètent la performance croissante de notre portefeuille. Ces résultats prouvent aussi notre capacité à céder les actifs sans valeur stratégique avec une prime significative et à trouver des transactions solides hors marché afin de développer le portefeuille de Varia US, en termes de taille et de qualité. Sur la base du développement positif de nos affaires, et tant que la situation sanitaire et économique n'évolue pas significativement, nous nous attendons 1 Les FFO sont définis comme l'EBITDA moins les charges d'intérêts Gubelstrasse 19 • 6300 Zoug • Suisse • T. CH +41 (0)22 552 40 30 • États-Unis +1 727 339 66 30 1 info@variausproperties.com • variausproperties.com

Poursuite de l'optimisation du portefeuille et développement de la stratégie ESG en cours Au cours des six premiers mois de l'année, Varia US a acquis quatre propriétés. La société a acheté un portefeuille de trois propriétés à Indianapolis (Indiana), ajoutant 849 logements aux 342 achetés en 2020 sur ce nouveau marché. Varia US observe une importante progression de la population et de l'emploi sur ce marché et entend profiter de cette croissance organique et économique pour dégager de solides résultats pour ses investisseurs. L'autre acquisition s'est située dans une banlieue de Louisville (Kentucky), où la société a acheté une propriété de 200 logements, augmentant ainsi sa présence sur un marché solide et prometteur. Pendant cette période, Varia US a vendu trois propriétés en Idaho et au Mississippi pour un prix de vente total de USD 44.3 millions, générant un taux de rendement interne net combiné (TRI) de 31% pour la société. Après le 30 juin 2021, Varia US a également conclu la vente de la propriété Altitude, une propriété de 330 unités à Salt Lake City, Utah, l'un des plus grands actifs du portefeuille mais avec un rendement de flux de trésorerie net inférieur. Le prix de vente obtenu était supérieur de 25% à l'évaluation de décembre et a généré un TRI net de 28.3% pour la société. La société continue d'envisager la cession stratégique de six autres propriétés cette année afin d'améliorer encore la composition du portefeuille et le rendement des flux de trésorerie. Après la fin de la période, deux propriétés ont été placées sous contrat à Fayetteville (Caroline du Nord) avec 360 logements et à Louisville (Kentucky) avec 600 logements, les transactions devant être conclues dans les prochains semaines. Lors de la dernière l'assemblée générale annuelle en avril, les actionnaires ont confirmé la distribution d'un solde de CHF 0.82 par action pour l'exercice 2020 et la poursuite de distributions trimestrielles pour l'exercice 2021. Le conseil d'administration prévoit de distribuer la majorité des FFO aux actionnaires et de réinvestir les résultats des ventes immobilières pour soutenir la croissance organique de la société. Le conseil attend des FFO en hausse pour l'exercice par rapport à l'année précédente et prévoit de prendre en considération lors de la proposition du montant de solde à la prochaine assemblée générale en avril 2022. Varia US collabore avec Green Building Initiative et Corporate Sustainability Strategies, Inc. pour développer sa stratégie ESG et encadrer ses initiatives. Son objectif est de publier son premier rapport ESG avec le rapport annuel 2021. De plus, la société a conclu un partenariat avec Esusu. Cette organisation caritative transmet les paiements ponctuels des loyers aux bureaux de crédit afin d'aider les locataires à se forger un historique de crédit. Un bon score

de crédit est en effet essentiel aux États-Unis pour trouver un emploi, acheter une voiture ou trouver un logement. Principaux chiffres premier semester 2021 En USD millions Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 % Revenu locatif 52.0 48.8 6.7 Autres revenues et indemnités 6.4 5.8 9.6 d'assurance Revenu brut locatif 71.1 54.6 30.2 Bénéfice net lié à la ré-évaluation de 54.8 (2.2) 2'590.9 la valeur de marché des immeubles Revenu total 113.2 52.4 116.0 Charges d'exploitation totales 37.5 31.5 19.0 Résultat opérationnel avec 75.6 20.9 261.7 ré-évaluation Bénéfice de l'exercice 48.7 6.8 616.2 Revenu locatif à périmètre constant 44.3 41.8 5.9 EBITDA (Résultat opérationnel moins 33.5 23.1 45.2 la ré-évaluation non réalisée) Marge EBITDA (en %) 47.2 42.3 4.9 Fonds provenant de l'exploitation 20.7 11.4 82.1 (FFO; EBITDA moins les charges d'intérêts) Bénéfice par action (en USD) 4.81 0.76 532.9 Valeur liquidative nette par action (en 40.19 35.43 13.4 USD)2 2 La VNI au 30 juin 2021 serait de USD 42.36 hors distribution courue mais non payée (USD 38.18 au 30 juin 2020).

de crédit est en effet essentiel aux États-Unis pour trouver un emploi, acheter une voiture ou trouver un logement. Principaux chiffres premier semester 2021 En USD millions Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 % Revenu locatif 52.0 48.8 6.7 Autres revenues et indemnités 6.4 5.8 9.6 d'assurance Revenu brut locatif 71.1 54.6 30.2 Bénéfice net lié à la ré-évaluation de 54.8 (2.2) 2'590.9 la valeur de marché des immeubles Revenu total 113.2 52.4 116.0 Charges d'exploitation totales 37.5 31.5 19.0 Résultat opérationnel avec 75.6 20.9 261.7 ré-évaluation Bénéfice de l'exercice 48.7 6.8 616.2 Revenu locatif à périmètre constant 44.3 41.8 5.9 EBITDA (Résultat opérationnel moins 33.5 23.1 45.2 la ré-évaluation non réalisée) Marge EBITDA (en %) 47.2 42.3 4.9 Fonds provenant de l'exploitation 20.7 11.4 82.1 (FFO; EBITDA moins les charges d'intérêts) Bénéfice par action (en USD) 4.81 0.76 532.9 Valeur liquidative nette par action (en 40.19 35.43 13.4 USD)2 2 La VNI au 30 juin 2021 serait de USD 42.36 hors distribution courue mais non payée (USD 38.18 au 30 juin 2020). Gubelstrasse 19 • 6300 Zoug • Suisse • T. CH +41 (0)22 552 40 30 • États-Unis +1 727 339 66 30 4 info@variausproperties.com • variausproperties.com

Communiqué de presse Annonce ad hoc tel que défini par l'article 53 RC Zoug, le 31 août 2021 Excellents résultats opérationnels semestriels pour Varia US: le revenu total a plus que doublé pour établir un nouveau record à USD 113.2 millions et la valeur du portefeuille dépasse pour la première fois le seuil du milliard

