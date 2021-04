Varia US Properties : FR – 8 Avril 2021, Varia US Properties AG signe un accord de partenariat avec Arbor Day Foundation afin de planter 150 000 arbres dans deux projets de reforestation au Texas et en Floride

À propos de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement sur les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus d'informations: www.variausproperties.com

À propos de l'Arbor Day Foundation

Créée en 1972, l'Arbor Day Foundation est, avec plus d'un million de membres, de bienfaiteurs et de partenaires précieux à ce jour, la plus grande organisation associative sans but lucratif consacrée à la plantation d'arbres. Son objectif est d'amener le grand public à comprendre et

utiliser les arbres pour faire face à de nombreuses problématiques d'envergure mondiale, telles que la qualité de l'air et de l'eau, le changement climatique, la déforestation, la pauvreté et la famine. Arbor Day Foundation compte parmi les plus importantes fondations actives pour la conservation au monde, et à travers ses membres, ses partenaires et ses programmes, elle réalise un travail éducatif afin d'inciter les acteurs de terrain et les communautés du monde entier à s'engager dans sa mission et à planter des arbres, en prendre soin et les célébrer. De plus amples informations sont disponibles sur arborday.org .

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.