Varia US Properties voit son bénéfice tripler au 1er semestre

Zurich (awp) - La société immobilière zougoise concentrée sur le marché étasunien Varia US Properties a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 145,5 millions de dollars (141,1 millions de francs suisses), pratiquement multiplié par trois sur un an. La performance a été largement portée par des gains de réévaluation, réalisés ou non.

Le produit des revalorisations a plus que triplé pour atteindre 178,4 millions, catapultant les recettes totales du simple au double à 248,9 millions. Le produit brut a progressé de manière moins marquée, s'enrobant de 28,1% à 91,1 millions, égraine le compte-rendu diffusé lundi.

Sur le front des afflux récurrents, les revenus locatifs ont enflé de près d'un cinquième à 62,0 millions.

Fin juin, la valorisation du parc immobilier se chiffrait à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 13,5% sur six mois.

Sans s'avancer sur le terrain des projections chiffrées, la direction ambitionne de livrer un second semestre 2022 du même acabit que le premier. La volatilité dans l'évaluation des biens immobiliers risque d'avoir des effets non spécifiés sur le compte de résultats comme sur le bilan.

jh/al