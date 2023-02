Various Eateries engage un nouveau directeur financier, remplaçant l'intérimaire

(Alliance News) - Various Eateries PLC a annoncé jeudi qu'il avait nommé Sharon Badelek au conseil d'administration en tant que directeur financier, à compter du 1er avril, en remplacement du directeur financier intérimaire James Darwent.

Le développeur et opérateur de sites de clubs, de restaurants et d'hôtels au Royaume-Uni a déclaré que Darwent quittera son poste et son poste de directeur du conseil à la même date, après avoir occupé le poste de directeur financier par intérim depuis novembre.

M. Badelek a occupé des postes de direction financière dans plusieurs entreprises de loisirs et d'hôtellerie de haut niveau au cours d'une carrière de plus de 30 ans.

Plus récemment, il a été directeur financier de RedCat Pub Co, une société d'acquisition de pubs en pleine propriété, fondée en janvier 2021. Badelek a joué un rôle "déterminant" dans l'achat de 110 pubs sur une période de 12 mois, selon Various Eateries.

Plus tôt dans sa carrière, Badelek a été directrice financière du Royaume-Uni, puis directrice financière du groupe de la chaîne de cinémas Vue Entertainment.

"En tant que membre de l'équipe de direction initiale, Sharon a joué un rôle de premier plan dans plusieurs acquisitions majeures, le déploiement ayant conduit à une augmentation du [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] de 31 millions de GBP à 110 millions de GBP. Après neuf années passées dans l'entreprise, Sharon a joué un rôle déterminant dans la vente de l'entreprise pour 950 millions GBP", a déclaré Various Eateries dans un communiqué.

En acceptant le rôle, le nouveau directeur financier Badelek a déclaré : "Avec des marques fortes qui résonnent avec le consommateur moderne, une équipe de direction très expérimentée et une stratégie claire d'expansion, Various Eateries a une opportunité passionnante de devenir un grand nom de l'hôtellerie britannique. "

Le président exécutif Andy Bassadone a ajouté : " Sharon a un palmarès impressionnant dans la mise à l'échelle d'entreprises centrées sur le client dans notre secteur et je ne doute pas que les connaissances et l'expérience qu'elle a acquises au cours de plusieurs décennies de marchés bons et mauvais seront très utiles à Various Eateries alors que nous poursuivons nos ambitions de croissance. Sharon était la candidate exceptionnelle pour ce poste, et je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe."

Les actions de Various Eateries étaient stables à 32,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

