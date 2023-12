Various Eateries PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. La société possède, développe et exploite des restaurants et des hôtels au Royaume-Uni. Elle exploite une quinzaine de sites avec deux marques principales, Coppa Club et Noci. Coppa Club est un concept polyvalent, ouvert toute la journée, qui réunit sous un même toit un restaurant, un café-espace de travail, un salon et un bar. Noci est un restaurant de pâtes fraîches de quartier. L'entreprise compte environ 11 Coppa Clubhouses dans le sud de l'Angleterre, dont trois Clubhouses avec chambres : Coppa at The Swan et Coppa at The Great House, tous deux situés dans le Berkshire, et le Georgian à Haslemere, dans le Surrey. Les autres enseignes de la société sont Strada, Tavolino et 31 Below. Tavolino est un restaurant de cuisine italienne. 31 Below est un café/bar de quartier avec un menu pour toute la journée, un bar à service complet, un espace lounge et un espace de travail situé sur Marylebone High Street. Ses filiales comprennent Various Eateries Holdings Limited, VEL Property Holdings Limited et SCP Sugar Limited.

Secteur Restaurants et bars