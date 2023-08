Varonis Systems, Inc. (Varonis) est un fournisseur de sécurité et d'analyse des données. Les produits et services logiciels de la société permettent aux entreprises de gérer, d'analyser, d'alerter et de sécuriser les données d'entreprise. Elle se concentre sur la protection des données d'entreprise, notamment les fichiers et les courriels sensibles ; les données confidentielles des clients, des patients et des employés ; les dossiers financiers ; les plans stratégiques et de produits ; et d'autres éléments de propriété intellectuelle. La plateforme de sécurité des données de Varonis aide les entreprises à protéger leurs données contre les cyberattaques provenant de menaces internes et externes. Les produits de la société comprennent DatAdvantage, y compris le moteur d'automatisation ; DatAlert, y compris Varonis Edge ; DataPrivilege, Data Classification Engine, y compris Policy Pack et Data Classification Labels ; Data Transport Engine, et DatAnswers. Les produits de la société répondent à d'autres cas d'utilisation importants, notamment la protection des données, la gouvernance des données, la confiance zéro, la cybercriminalité, la conformité, la confidentialité des données, la classification et la détection et la réponse aux menaces.

Secteur Logiciels