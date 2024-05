Varonis Systems, Inc. est un fournisseur de services de sécurité des données. La plateforme de sécurité des données de la société, basée sur le cloud, découvre et classe les données critiques, supprime les expositions et détecte les menaces avancées grâce à l'automatisation alimentée par l'intelligence artificielle (IA). Son logiciel permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de protéger les données stockées sur site et dans le cloud, notamment les fichiers, les courriels et les bases de données sensibles, les données personnelles confidentielles appartenant aux clients, aux patients et aux employés, les dossiers financiers, le code source, les plans stratégiques et les plans de produits, ainsi que d'autres éléments de la propriété intellectuelle. La plateforme de sécurité des données de Varonis aide les entreprises à protéger leurs données contre les cyberattaques provenant de menaces internes et externes. Les produits de la société comprennent DatAdvantage, y compris le moteur d'automatisation ; DatAlert, y compris Varonis Edge ; DataPrivilege, le moteur de classification des données, y compris Policy Pack et Data Classification Labels ; le moteur de transport des données, et DatAnswers.

Secteur Logiciels