L'entreprise indienne Varroc Engineering renoue avec les bénéfices au quatrième trimestre grâce à une forte demande

Le bénéfice net consolidé de l'entreprise de composants automobiles s'est élevé à 396,2 millions de roupies (4,8 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 2,85 milliards de roupies il y a un an, a indiqué l'entreprise dans un document d'échange.

Les recettes d'exploitation ont augmenté de près de 2,3 % pour atteindre 16,90 milliards de roupies, ce qui est supérieur aux dépenses, qui ont augmenté de 0,8 %.

En outre, le conseil d'administration a décidé de demander l'approbation des actionnaires pour l'émission d'obligations non convertibles pour un montant maximum de 5 milliards de roupies.

Pour plus d'informations sur les résultats, cliquez sur

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les ventes de véhicules au détail ont augmenté au cours du trimestre, car les pénuries de puces se sont atténuées et les constructeurs automobiles ont lancé davantage de modèles. Les analystes ont souligné que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement se sont considérablement atténués, avec un impact minimal sur les volumes de production. Cela a favorisé l'augmentation de la demande de composants automobiles.

Varroc a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15 % et 36 % au cours des trois derniers trimestres, mais a subi une perte nette au cours de deux de ces trimestres. Les entreprises du secteur automobile ont été confrontées à des pressions sur les prix et à des coûts plus élevés au cours des trimestres précédents, ce qui a eu un effet négatif sur la demande. L'entreprise a déclaré que son segment de la mobilité des deux-roues a connu une croissance ralentie, car les exportations ont été affectées par les problèmes géopolitiques et la demande intérieure a été affectée par la baisse de la consommation dans les zones rurales.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES ENTREPRISES

Valorisation (12 prochains mois) Estimations (12 prochains mois) Sentiment des analystes

mois) mois)

RIC PE EV/EBITDA Chiffre d'affaires Bénéfice moyen Nombre d'actions à div.

croissance croissance rating* analystes prix rendement

d'analystes** (%)

Varroc Engineering 18,51 8,24 13,93 276,85 Acheter 6 0,85 --

Ltd

Sona BLW Precision 50,63 29,50 32,71 46,40 Acheter 16 0,96 1,16

Forges Ltd

Motherson Sumi 34,54 22,83 15,78 36,62 Acheter 11 0,88 1,10

Wiring India Ltd

Lumax Industries 13,49 8,45 10,56 23,27 Fort 2 0,84 0,67

Ltd Acheter

** La moyenne des notations des analystes standardisée sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Le ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

PERFORMANCE DES ACTIONS EN JANVIER-MARS

-- Toutes les données proviennent de Refinitiv

-- 1 $ = 81,7800 roupies indiennes