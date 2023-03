Berenberg abaisse l'objectif de Varta à 31 euros - 'Conserver'.

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a abaissé l'objectif de cours de Varta de 35 à 31 euros, en vue d'une prochaine augmentation de capital, et a maintenu sa recommandation à "conserver". Bien qu'elle ait nettement abaissé ses estimations d'investissement, l'endettement du groupe de batteries reste élevé, écrit l'analyste Yasmin Steilen dans une étude publiée mardi. Elle a réduit son estimation de résultat d'exploitation (Ebitda) pour l'année prochaine, tenant compte d'une baisse attendue de la rentabilité. Elle a également légèrement revu à la hausse ses estimations de dépenses d'intérêts et de fonds de roulement./gl/bek

Publication de l'étude originale : 20.03.2023 / 17:38 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

