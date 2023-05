Goldman abaisse Varta à 'vendre' et l'objectif à 15 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a dégradé Varta de "neutre" à "vente" et a réduit de moitié son objectif de cours, de 30 à 15 euros. Le fabricant de batteries continue de lutter contre les surcapacités pour son produit phare, les piles bouton lithium-ion, écrit l'analyste Philipp Konig dans une étude publiée mercredi. Il existe un risque que Varta ne parvienne pas à atteindre ses propres objectifs cette année. Ses estimations pour le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) sont nettement inférieures aux prévisions du consensus./gl/tih

Publication de l'étude originale : 24.05.2023 / 07:02 / BST Première diffusion de l'étude originale : Date non précisée dans l'étude / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------