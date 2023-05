IG Metall : les modalités des suppressions d'emplois chez Varta restent floues

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Les employés du groupe de batteries Varta, en difficulté, doivent encore craindre pour leurs emplois en Allemagne. Selon le syndicat IG Metall, on ne sait toujours pas comment Varta compte mettre en œuvre les suppressions d'emplois annoncées fin avril. "La direction n'a pas eu de réponse à ce sujet", a déclaré un porte-parole d'IG Metall mercredi soir après une réunion d'entreprise au siège de Varta à Ellwangen (district d'Ostalb). Auparavant, des assemblées du personnel avaient déjà eu lieu sur les autres sites allemands de l'entreprise.

Selon les informations, le comité d'entreprise n'a pas encore été informé plus précisément. On ne sait toujours pas sur quels sites et dans quels domaines et départements des postes seront supprimés, a déclaré le porte-parole du syndicat. "Nous ne savons pas si la direction n'a pas pu ou voulu donner de réponse à ce sujet". Il en résulte une énorme insécurité au sein du personnel.

Au cours du dernier exercice, Varta était dans le rouge. Le groupe de batteries a alors annoncé un programme de restructuration et des réductions de coûts. Au total, environ 800 emplois à temps plein doivent être supprimés, dont la moitié au cours des deux prochaines années en Allemagne. Concrètement, environ 390 postes devraient être supprimés dans ce pays, dont 240 cette année. Varta emploie 4700 personnes dans le monde.

Selon les informations fournies à l'époque, des réductions sont prévues sur tous les sites allemands et dans tous les secteurs de l'entreprise. Outre son siège à Ellwangen, Varta possède également des sites à Dischingen (district de Heidenheim) et à Nordlingen en Bavière /jwe/DP/stw.