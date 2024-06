La valeur du jour en Europe - Varta chute : abaissement de ses prévisions de ventes pour 2024

Fabricant allemand de batteries et de piles, Varta (-5,53% à 9,40 euros) recule à Francfort après l'annonce hier d'une réduction de son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Une décision prise suite à "une nouvelle détérioration significative de l'environnement du marché des systèmes de stockage d'énergie, en particulier au cours du deuxième trimestre de l'année en cours". L'entreprise anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions d'euros comme une estimation précédente d'au moins 900 millions d'euros.



"En plus d'une baisse sensible de la demande globale du marché, le segment des systèmes de stockage d'énergie à courant alternatif (AC) en particulier, (que Varta dessert avec sa gamme de produits existante), perd actuellement des parts de marché sur le marché national", explique Varta.



"Les retards liés au lancement du système de stockage haute tension à couplage DC (courant continu) Varta.wall, avec lequel Varta prévoit d'entrer dans le plus grand segment du marché du stockage d'énergie en termes de volume (systèmes de stockage DC), ont également un impact négatif sur l'évolution du chiffre d'affaires en 2024 et contribuent à la large fourchette de prévision", fait savoir aussi la société allemande.



Propriété du groupe américain Spectrum Brands, Varta avait déjà averti de ses difficultés sur son activité. En avril dernier, le fabricant de batteries et de piles avait présenté son plan de restructuration qui sera mis en oeuvre pour 2026. Ce plan doit lui permettre de viser un retour à la croissance rentable d'ici la fin de la période de restructuration.



Il était confronté à la volatilité des volumes d'achat prévus par les clients en particulier dans le domaine des cellules lithium-ion de petit format. Cette baisse est due aux niveaux de stocks élevés dans le secteur de la vente au détail.



Varta a fait face aussi à une politique de prix agressive de la part de ses concurrents et des problèmes persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement.