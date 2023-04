Le groupe de batteries Varta en nette perte - Suppressions massives d'emplois

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Le fabricant de batteries Varta, en pleine crise, a terminé l'année 2022 avec une perte sévère. Au final, l'entreprise en difficulté a enregistré une perte d'environ 200 millions d'euros l'an dernier. Cela est dû à une dépréciation des immobilisations corporelles dans le secteur des piles bouton au lithium-ion, qui avait autrefois permis à Varta de connaître une telle croissance, a annoncé l'entreprise de manière surprenante mardi soir à Ellwangen. En 2021, l'entreprise cotée au SDax avait encore réalisé près de 126 millions d'euros de bénéfices.

Les coûts élevés de l'énergie et des matières premières pèsent notamment sur Varta. Le groupe a récemment lancé un vaste programme d'économies et de restructuration. De plus, l'entreprise est confrontée depuis longtemps à une demande faible pour les piles bouton au lithium-ion, autrefois en pleine croissance, qui sont utilisées par exemple dans les écouteurs. De plus, sa propre cellule de batterie pour voiture électrique V4Drive a englouti beaucoup d'argent. L'action, sous forte pression depuis un certain temps, a légèrement perdu de la valeur sur la plateforme de négoce Tradegate.

Sur le plan des activités quotidiennes, Varta a obtenu des résultats légèrement meilleurs que ce que l'entreprise craignait récemment. En ce qui concerne le résultat avant intérêts, impôts et amortissements corrigé des effets exceptionnels, l'entreprise a dépassé les prévisions annuelles réduites en novembre et a réalisé un résultat d'exploitation de 69,5 millions d'euros. Il s'agit d'une chute importante par rapport aux 283 millions d'euros de l'année précédente. Dernièrement, l'entreprise n'envisageait plus que 55 à 60 millions. Le dépassement de la prévision serait toutefois lié à des effets non récurrents de l'ordre de 10 millions d'euros, principalement liés à des conversions de devises.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à près de 807 millions d'euros, ce qui représente également un net recul par rapport aux 903 millions d'euros de l'année précédente. Avec ce produit, le groupe a tout juste atteint le bas de la fourchette des prévisions.

Varta a présenté ses chiffres de l'année précédente relativement tard. Initialement prévus pour le 26 avril, ils ont été justifiés par un changement d'auditeur de KPMG à PWC. De nombreux processus de reporting et d'audit ont donc dû être redéfinis, selon les informations fournies.

Fin mars, Varta s'était mis d'accord avec des banques et son actionnaire majoritaire sur une restructuration de grande ampleur. Il s'agit d'adapter les coûts de production et de structure et d'investir dans des domaines de croissance tels que la transition énergétique et l'e-mobilité. Il s'agit là de conditions essentielles à la stabilisation et à l'évolution positive à long terme de l'entreprise. Il avait également été dit à l'époque que les coûts de personnel devaient être réduits.

A l'occasion de la présentation des chiffres clés pour 2022, Varta a indiqué que la politique d'austérité impliquait la suppression de centaines d'emplois. Dans l'ensemble du groupe, 800 emplois à temps plein devraient être supprimés. En Allemagne, environ 390 postes devraient être supprimés au cours des deux prochaines années, dont 240 cette année. Des réductions sont prévues sur tous les sites allemands, dans tous les secteurs de l'entreprise. Les sites d'Ellwangen, de Nördlingen et de Dischingen sont concernés.

Selon ses propres informations, Varta emploie actuellement environ 4700 personnes dans le monde. La direction a entamé des discussions avec les représentants des salariés sur le concept de restructuration. L'entreprise est consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés et de la région, a déclaré le porte-parole du directoire Markus Hackstein, cité dans le communiqué. "Dans ce contexte, nous avons clairement l'ambition de concevoir les directives du plan de restructuration de manière à assurer l'avenir de notre entreprise tout en préservant le plus grand nombre possible d'emplois", a déclaré Hackstein.

Le besoin de financement à court terme pour le plan de restructuration est couvert par l'augmentation de capital conclue fin mars. Celle-ci avait permis à Varta de lever environ 51 millions d'euros. Le concept de restructuration était une condition préalable pour que la société de l'investisseur autrichien Michael Tojner injecte de l'argent. En bourse, le titre était depuis un certain temps l'un des grands perdants parmi les valeurs standard et secondaires allemandes. Après une envolée qui avait porté le cours à 181,30 euros début 2021, il a chuté jusqu'à moins de 22 euros fin 2022.

Jusqu'à présent, le titre n'a guère pu se remettre de ce revers. Mardi, il avait clôturé le négoce Xetra à un cours de 24,25 euros. Sur la plateforme de négoce Tradegate, une action Varta coûtait quatre centimes de moins environ deux heures après la publication des données de référence pour 2022. La valeur boursière n'était donc plus que d'un peu plus d'un milliard d'euros, alors qu'elle avait atteint entre-temps près de sept milliards d'euros. Le niveau actuel du cours est tout de même supérieur de près de 40% au prix d'émission de 17,50 euros lors de l'introduction en bourse en 2017.