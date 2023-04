Le groupe de batteries Varta va supprimer des centaines d'emplois

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Le groupe de batteries Varta, en perte de vitesse, a annoncé la suppression de centaines d'emplois. Un programme de restructuration décidé en mars prévoit des économies de coûts d'environ 800 postes à temps plein dans l'ensemble de l'entreprise, a annoncé l'entreprise mardi à Ellwangen (district d'Ostalb). Entre-temps, Varta a enregistré des chiffres profondément négatifs au cours du dernier exercice.

Selon les données, environ 390 postes devraient être supprimés en Allemagne au cours des deux prochaines années, dont 240 cette année. Les réductions sont prévues sur tous les sites allemands et dans tous les secteurs de l'entreprise. Les sites d'Ellwangen, Nördlingen et Dischingen sont concernés.

Selon Varta, les crises mondiales ont récemment pesé sur les résultats et rendu nécessaires des mesures décisives. Ce sont surtout des augmentations massives des prix de l'énergie et des matières premières ainsi qu'une baisse de la consommation qui ont eu des répercussions sur l'entreprise.

Varta emploie actuellement environ 4700 personnes dans le monde entier, selon ses propres informations. La direction a entamé des discussions avec les représentants des salariés sur le concept de restructuration.

L'entreprise est consciente de sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés et de la région, a déclaré le porte-parole du directoire Markus Hackstein, cité dans le communiqué. "Dans ce contexte, nous avons l'ambition claire de concevoir les directives du plan de restructuration de manière à assurer l'avenir de notre entreprise tout en préservant le plus grand nombre possible d'emplois", a déclaré Hackstein.

L'entreprise avait également présenté mardi des chiffres provisoires pour l'exercice 2022. Au final, l'entreprise a enregistré une perte d'environ 200 millions d'euros. Cela s'explique par une dépréciation exceptionnelle des immobilisations corporelles dans la division des piles bouton au lithium-ion, qui avait autrefois permis à Varta de connaître une telle croissance. En 2021, l'entreprise cotée au SDax avait encore réalisé un bénéfice de près de 126 millions d'euros./rwi/DP/zb