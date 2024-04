ELLWANGEN (dpa-AFX) - Le groupe de batteries Varta estime que son propre concept de restructuration n'est plus suffisant. Les hypothèses qui y sont formulées et les mesures convenues sur cette base avec l'actionnaire majoritaire et les banques de financement ne sont plus adaptées pour retrouver une trajectoire de croissance rentable d'ici fin 2026. C'est pourquoi le concept sera revu, a annoncé l'entreprise jeudi soir.

Parmi les raisons de cette évaluation, Varta a cité une nouvelle détérioration des conditions économiques pour les différents secteurs d'activité. A cela s'ajoute une baisse considérable et inattendue de la demande dans le domaine des solutions de stockage d'énergie auprès des consommateurs finaux et en raison de stocks élevés dans le commerce, une politique de prix agressive de la part des concurrents ainsi que des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement.

En outre, la récente cyber-attaque a entraîné un arrêt de la production pendant plusieurs semaines et une nouvelle détérioration de la situation financière. Les conséquences opérationnelles et financières de ces événements ne peuvent pas encore être entièrement évaluées et entraîneraient notamment un report de la publication des comptes consolidés 2023.

Les investisseurs ont réagi nerveusement. L'action Varta a perdu trois pour cent sur la plateforme de négoce Tradegate lors d'une première réaction /he/edh.