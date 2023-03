Montana Tech: Marc Hundsdorf désigné CFO de Varta

Ellwangen (awp/dpal) - Varta, filiale en difficulté du groupe argovien Montana Tech, s'est trouvé un nouveau directeur financier (CFO) en la personne de Marc Hundsdorf. Ce dernier succédera le 15 mai à Armin Hessenberger, a annoncé le fabricant de batteries allemand jeudi dans un communiqué.

Le futur dirigeant a dernièrement officié dans la même fonction pour le constructeur de caravanes Knaus Tabbert et jouit d'une longue expérience en matière de restructuration. Initialement, le poste devait être repris par Thomas Obendrauf. Or, ce dernier a quitté Varta "pour des raisons personnelles" quelques semaines seulement après avoir rejoint l'entreprise. Interrogé, un porte-parole n'a pas fourni plus de détails à ce sujet.

Aux dires du président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire Michael Tojner, Marc Hundsdorf devrait contribuer à remettre la société cotée en Allemagne sur la voie de la croissance.

Il y a quelques jours, le groupe était parvenu à un accord avec ses créanciers autour d'un vaste plan de restructuration, qui devrait notamment permettre de réaliser des économies substantielles et de libérer des liquidités à investir dans des secteurs de croissance tels que la transition énergétique et la mobilité électrique.

Varta avait auparavant procédé à une augmentation de capital, souscrite par le véhicule d'investissement de son président.

dpa/buc/fr