Montana Tech: croissance de Varta plus faible que prévu au premier semestre

Zurich (awp/dpa) - Le fabricant de batteries Varta a connu sur les six premiers mois de l'année une marche des affaires moins bonne qu'attendu par la communauté financière.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 397,6 millions d'euros, en hausse de seulement 1,8% par rapport à la même période un an plus tôt, indique la filiale du groupe argovien Montana Tech Components vendredi dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), ajusté des effets considérés exceptionnels, a quant à lui progressé de 10% à 112,3 millions d'euros, et la marge afférente de 2,1 points de pourcentage à 28,2%. Le bénéfice semestriel s'est enrobé de près de 14% sur un an, à 45,6 millions.

Les recettes et l'Ebit se sont avérés inférieurs à la moyenne des projections élaborées par les analystes. Après la forte croissance enregistrée lors des exercices précédents, l'entreprise avait prévenu qu'elle ne serait pas en mesure de conserver ce rythme. "Nos projets sont entièrement sur la bonne voie", a cependant déclaré le directeur général (CEO) Herbert Schein, confirmant les objectifs annuels.

