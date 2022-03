Montana Tech: la filiale Varta craint les hausses des prix en 2022

Zurich (awp) - Le fabricant allemand de batteries Varta, filiale du groupe argovien Montana Tech, envisage une hausse de ses ventes pour l'année en cours, après déjà une progression en 2021. La hausse des coûts risque toutefois de peser.

"La situation mondiale actuelle due aux conséquences persistantes de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine influencent les prix des matières premières et la disponibilité des composants chez nos clients", a expliqué le chef des finances Armin Hessenberger lors de la présentation de bilan jeudi. "Nous ne pouvons donc pas exclure une influence sur notre activité", a-t-il ajouté, sans la chiffrer.

Le fabricant de piles et de batteries compte répercuter ces coûts sur ses clients, mais cela se fera avec un certain retard et dépendra de la situation de la concurrence sur le marché. Le groupe augmente ses stocks de matières premières pour faire face à des interruptions dans ses chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie représentent moins de 1% des ventes de l'entreprise d'Ellwangen, dans le Bade-Wurtemberg, qui n'exploite pas de sites sur place et n'y compte pas de fournisseurs.

Le directeur général Herbert Schein table pour 2022 sur des recettes de 950 millions à 1 milliard d'euros, soit bien au-dessus de l'an passé (902,9 millions, +3,8% par rapport à 2020). L'Ebitda ajusté est attendu de 260 à 280 millions, sous les 283 millions de 2021. L'entreprise allemande vise de janvier à mars un chiffre d'affaires entre 180 et 190 millions et un bénéfice opérationnel ajusté de 34 à 39 millions.

Varta ne précise pas ses objectifs en matière de bénéfice, qui s'est envolé de 32% à 126 millions d'euros en 2021. Les actionnaires percevront un dividende stable à 2,48 euros par titre.

dpa/ck/fr